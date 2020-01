Občani na robu obupa: Cerkveni zvonovi so preglasni!

V uredništvo smo dobili anonimno pismo prebivalcev občine Komenda, ki trdijo, da zaradi nenehnega in nadvse glasnega zvonjenja cerkvenih zvonov in bitja ure ne morejo več znosno živeti. V tamkajšnji cerkvi namreč zvonovi zvonijo zjutraj, opoldne in zvečer ter pred mašami. Vmes pa je na vsakih 15 minut na sporedu še potrkavanje cerkvene ure.

"Zgolj zaradi bitja ure glasno zvoni vsakih 15 minut, prav vse dni v letu, tako podnevi kot tudi ponoči. Vsak dan le zaradi bitja ure zazvoni 1.116-krat. V enem tednu to znese 7.812 udarcev zvonov, v mesecu 34.596 udarcev (mesec z 31 dnevi), v neprestopnem letu pa skupno 407.340 udarcev zvonov," je natančno preračunano v pismu, ki smo ga prejeli v uredništvu.

Menda so sploh konci tedna in prazniki še posebej hrupni, takrat namreč odzvanja "prek vseh razumnih meja". Nekoč se je celo zgodilo, da je sredi noči, ob eni uri zjutraj, neprekinjeno zvonilo kar 13 minut, je zapisano v pismu.

"Zvonilo je kar celo uro skupaj"

"Vsak delavnik nas že ob 7. uri zjutraj zbudijo zvonovi, ki pogosto zvonijo tudi po 20 minut. Sledi bitje ure ob 7.30, 7.45, 8.00 …" pravi zapis in v nadaljevanju pojasnjuje: "Nedelja, ki je v osnovi namenjena počitku, za nas v Komendi pomeni obvezno bujenje že ob 6. uri zjutraj – še dodatno uro prej kot med tednom."

Rekordno dolgemu zvonjenju so bili menda v Komendi – tako vsaj navaja pošiljatelj pisma – priča med preteklimi božičnimi prazniki. Dan pred božičem, 24. decembra, je namreč "zvonilo kar celo uro skupaj, z vmesnimi kratkimi, največ dveminutnimi premori".

Tisti občani, ki jih glasno zvonjenje in bitje ure motita, saj se pred hrupom menda ne morejo zaščititi niti s tesno zaprtimi, dobro izoliranimi okni, so s problematiko seznanili tudi občino in župnijsko skupnost, vendar se za zdaj na tem področju ni še nič spremenilo na bolje.

Kaj o (pre)hrupnem zvonjenju pravijo na občini in v župniji?

S težavami, ki jih imajo nekateri občani, so seznanjeni tudi v tamkajšnji župniji, kjer so nam pojasnili, da pravzaprav ne počnejo ničesar narobe. "Zvonjenje zvonov in potrkavanje ure spada pod kulturno dediščino Slovenije, poleg tega smo naredili izmere in ne zvonjenje ne bitje ure po teh izmerah nista preglasna, sta v sprejemljivih mejah. Tako da ne bi smelo biti moteče za okolico," kratko, a jedrnato pojasnjuje župnik Zdravko Žagar iz Župnije Komenda.

Župan: Župnija ugodila občanki in znižala glasnost zvonjena

Na občini Komenda odgovarjajo, da so se občani v preteklosti na njih že obrnili, vendar občina za rešitev ni pristojna.

"Ker občina nima ustrezne podlage za sprejem odloka oz. drugega akta, ki bi omejil cerkveno zvonjenje, smo zato občane, ki jih zvonjenje moti, napotili na lastnika zvonov, da se z njim dogovorijo za ustrezno prilagoditev nastavitve glasnosti zvonov. Kot nam je znano, naj bi bila vloga občanke, ki se je v začetku lanskega leta že obrnila na Nadškofijo, ugodno rešena in je bila jakost zvonjenja takrat nekoliko "znižana"," odgovarja župan Slavko Poglajen.

Kot so še pojasnili na občini, veljavni slovenski okoljski predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom, zvonjenja cerkvenih zvonov ne regulirajo, saj cerkveni zvonovi v zakonodaji niso opredeljeni kot vir hrupa.

"Glede na to, da zvok cerkvenih zvonov več ali manj obremenjuje okolje kratkotrajno, saj traja zvonjenje običajno le nekaj minut, je kritična obremenitev v bližini cerkva presežena le izjemoma, pa še takrat gre to preseganje predvsem na račun slabega prostorskega planiranja, na podlagi katerega se je izvedla neprimerna umestitev stanovanjskih stavb ali drugih stavb z varovanimi prostori v bližino cerkvenega zvonika," še odgovarjajo na občini Komenda.

Občani že imajo morebitno rešitev

V pismu, naslovljenem na naše uredništvo, je tudi predlagana rešitev, ki bi bila nekakšen kompromis za vse. "Predlagamo, da se zvonjenje med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj ne izvaja. Trajanje preostalega zvonjenja naj bo omejeno na eno minuto, prav tako naj se glasnost zvonjenja zmanjša na polovico dosedanje. Na tak način bi bila ohranjena lokalna župnijska tradicija, za katero verjamemo, da nekaterim veliko pomeni, zvonjenje pa bo postalo vzdržno tudi za vse druge občane," je zapisano na koncu zapisa.