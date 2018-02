Zakaj Slovenci pozimi izberejo morje?

Bližnji morski kraji so februarja in marca lahko neizmerno elegantni v svojem malce zaspanem šarmu, ko se po ulicah še ne valijo množice pregretih turistov. Ljubke mestne ulice so v teh dneh lahko povsem naše. V udobju terase se lahko spomladi brezskrbno nastavljamo prvim sončnim žarkom, si dovolimo, da nam misli povsem odtavajo, in se tako res odklopimo od vsakdanjih skrbi.

Kje drugje nas spomladansko morje bolj očara kot v bližnjih hrvaških mestecih, kjer natanko vedo, kaj nas zares sprošča? Skoraj nič ne prekosi sprehoda ob obali, ko je ozračje še prijetno ohlajeno in nič ne premoti prijetnega šumenja valov. Hrvaška obala je tako ali tako čudovita v kateremkoli letnem času.

Očarljivo ribiško mestece v zimski izdaji

Ime Vrsar se je razvilo iz različnih oblik: Ursaria, Ursarium, Vrsarium, Orsaria. V času starega Rima je bil Vrsar središče Istre.

Med kraji, ki slovijo kot posebno očarljivi, je Vrsar, starodavno istrsko ribiško mestece, kjer se zgodovina in turizem prepletata v enkratno celoto. Leži med Funtano in Limskim zalivom in je eno najlepših turističnih središče zahodne obale Istre.

Skriti mestni kotički v Vrsarju so privlačni v kateremkoli letnem času. Glede na to, da ga bomo obiskali spomladi, si končno lahko naredimo seznam turističnih atrakcij, za katere poleti preprosto ne najdemo ne časa ne energije.

Glavne turistične znamenitosti v Vrsarju

18 nenaseljenih otokov: Arhipelag z 18 nenaseljenimi otoki nasproti mesta je raj za jadralce in vse druge, ki obožujejo vodne aktivnosti.

Panoramski poleti z letalom: Vrsar ima svoje športno letališče, od koder se lahko odpravimo na panoramske polete.

Limski kanal in votlina, v kateri je prebival sv. Romuald, reformator benediktinskega reda.

Park skulptur Dušana Džamonje pred vstopom v Vrsar iz smeri Poreča.

Polet na Limskim kanalom. Škofovska poletna rezidenca kaštel iz 12. stoletja z dvema romanskima stolpoma iz 13. stoletja. Tri nadstropja palače so preurejena v apartmaje.

Župnijska cerkev sv. Martina iz 19. stoletja ob kaštelu.

Cerkev sv. Foške iz prve polovice 17. stoletja z bogato sakralno zbirko.

Glavna mestna vrata ob cerkvi sv. Foške iz 13. stoletja.

Stara romanska vrata v mestu.

Bazilika sv. Marije z morja v vrsarskem pristanišču.

Ulica Giacoma Casanove, ki je bil kar dvakrat v Vrsarju.

Dinopark Funtana z dinozavri v naravni velikosti. V Istri so odkrili številne ostanke dinozavrov, ki so postali del zgodovine tega polotoka.

Vrsar za športne navdušence:

Vrsar v izjemnem naravnem okolju nudi popolne razmere za vrhunske počitnice.

Za kolesarje so na voljo različno dolge kolesarske steze. 15kilometrska krožna steza, ki vodi vzdolž Limskega zaliva skozi gozd Kontija je edina kolesarska steza v Istri, ki je v celoti speljana po naravi.

V Koversadi in Valkaneli ter v Montrakerju so peščeni tereni za tenis, odbojko na mivki, mini golf, mali nogomet in košarko.

Najlepši plaži v okolici mesta sta mestna plaža Vrsar in plaža v kampu Valkanela.

Hotel Pineta po ugodnih zimskih cenah Najprivlačnejši hotel v Vrsarju je hotel Pineta na vrhu grička nasproti zgodovinskega jedra. Hotel ponuja čudovite razglede na staro mesto in okoliške otoke. Do mesta je 200 metrov. Športno središče v okviru hotela Pineta ponuja tenis, namizni tenis, mini golf, košarko, odbojko, odbojko na mivki in mali nogomet. V bližini je tudi potapljaški center. Od hotela Pineta je do Vrsarja 200 metrov, Poreč je 11 kilometrov stran, do Rovinja pa je 30 kilometrov.

