Zakaj se MOL v novem (kritičnem) križišču ni odločila za grbino? #video

Konec poletja so v Ljubljani prenovili križišče Dunajske in Tivolske ceste, ki je takoj postalo vir nezadovoljstva zaradi nove ureditve. Ljubljanska kolesarska mreža ne odobrava dvojnega, nesemaforiziranega zavijalnega pasu, saj da je nevarno za kolesarje, Mestna občina Ljubljana pa pravi, da je za varnost pešcev in kolesarjev dobro poskrbljeno.

Kmalu po tem, ko je križišče Dunajske in Tivolske ceste postalo prevozno za ves promet, so se (predvsem na družbenih omrežjih) zvrstile številne kritike na račun nove ureditve.

Strogi so predvsem pri Ljubljanski kolesarski mreži (LKM), ki skrbi za boljšo kolesarsko infrastrukturo v naši prestolnici. V članku Novo urejeno križišče v Ljubljani, ki ogroža kolesarje, nam je njihova predsednica Lea Rikato Ružič natančno pojasnila, zakaj tovrstna ureditev ni primerna in varna za kolesarje.

MOL: Rešitev z dvojnim desnim by-passom je najboljša

Z vprašanjem, zakaj so se odločili za takšno prenovo, smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana (MOL), kjer so nam z Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL ter JP Ljubljanska parkirišča in tržnice odgovorili:

"Za križišče Dunajska–Tivolska–Trg OF je Fakulteta za gradbeništvo v Ljubljani izdelala prometno študijo. V njej so obdelane štiri variante, po katerih se je za najprimernejšo rešitev izkazala tista z dvojnim desnim by-passom."

Ob tem so dodali, da je za varnost pešcev in kolesarjev poskrbljeno z ustrezno horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo ter da so prav zaradi zagotavljanja varnosti v prometu dodali še talne LED-svetilke na obeh krakih ter talne obeležbe in kolesarski prehod izvedli v rdeči barvi.

Pri odločitvi za dvojni by-pass so pomagale tudi prakse iz preureditve Slovenske, Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice ter tudi zmanjšanje motornega prometa na Slovenski cesti, zato "ni več potrebe po samostojnem desnem by-passu", pravijo. "Na račun tega smo pridobili dodatne površine za pešce in kolesarje."

Omenjeno prometno študijo je v članku Novo urejeno križišče v Ljubljani, ki ogroža kolesarje, izpostavila tudi Rikato Ružičeva, do katere je zelo kritična, saj pravi, da se tovrstne študije "ukvarjajo izključno s pretočnostjo motornega prometa, peš in kolesarski promet je pa bolj ovira in postranska stvar, pretočnost kolesarskega prometa jih seveda ne zanima. Argument varnosti še nekako upoštevajo, udobnosti, direktnosti in potovalnega časa s kolesom pa ne."

Pri LKM so še zelo nezadovoljni, da je v teh študijah zapisano na primer, da "voznike ovirajo številni pešci in kolesarji, ki nekontrolirano prečkajo vozni pas in s tem prekinjajo prometni tok".

Kolesar mora to križišče prečkati z dodatno previdnostjo, predvsem prvi pas, saj ga lahko voznik na drugem zavijalnem pasu hitro spregleda. Foto: Ana Kovač

Zakaj MOL tja ni postavila grbine?

LKM dodaja, da je novi dvojni nesemaforizirani zavijalni pas dvojna konfliktna točka z vozili ter da omogoča večje hitrosti zavijanja vozil kot pri navadnem semaforiziranem zavijalnem pasu, še posebej, če ni grbine.

Pri MOL so o grbini sicer razmišljali, vendar ne bi dosegla svojega učinka, saj bi morala biti dolga osem metrov, ker bi v nasprotnem primeru prihajalo do podrsavanja vozil (udarcev vozil v grbino), so nam pojasnili. "S tako dolžino uvozne klančine se učinek umirjanja prometa izniči oz. grbina nima nobene funkcije povečevanja prometne varnosti. Zato se v tem primeru nismo odločili za izvedbo grbine".

Na tem zavijalnem pasu kolesarji prihajajo tako z leve kot desne strani, zato morajo biti vozniki še posebej pozorni. Foto: Ana Kovač

Kolesarje zmotijo tudi ureditve med prenovo

Nemalokrat pa kritike na MOL letijo že med samimi prenovami, ko ceste ali križišča zasedejo delavci in delovni stroji, prečkanje za kolesarje in pešce pa je takrat lahko nevarno ali celo prepovedano, hkrati pa je neprimerno označeno, kje lahko to storijo varno.

Predsednica LKM nam je ob tem povedala, da je tudi to v nasprotju s pravilniki ter da to za kolesarje ni samo nadležno in zamudno, ampak tudi nevarno, pri MOL pa pravijo, da nikakor ne drži, da med prenovo pozabijo na kolesarje.

"Že projektna dokumentacija vedno vsebuje razmislek o tem, kje bodo v času obnove potekale tudi poti kolesarjev. Prav tako smo prepričani, da se tako kot ostali udeleženci v prometu tudi kolesarji zavedajo, da cest brez zapor ni možno obnoviti, in se jim zahvaljujemo za razumevanje ter upoštevanje prometne signalizacije ter predpisov," so še dodali.

Kolesarji se morajo med prenovo zato znajti drugače, pa čeprav je lahko nevarno. Foto: Ana Kovač

