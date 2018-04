Veste, koliko kolesarjev se v Ljubljani pelje v napačno smer?

Kolesarjenje v napačno smer, zlasti na mestnih vpadnicah, kjer je na kolesarskih stezah prometa več in so hitrosti nekoliko večje, je nevarno, saj lahko povzroči resne poškodbe, so sporočili z Mestne občine Ljubljana in ob tem objavili podatke števcev kolesarskega prometa, ki merijo statistiko voženj kolesarjev.

Ljubljana postaja do kolesarjev vse bolj prijazno mesto. Lani je zasedla 8. mesto na lestvici najprijaznejših mest na svetu. Foto: Ana Kovač

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana (MOL) v smeri mestnega središča na Tržaški, Šmartinski, Roški in Celovški namestila štiri kolesarske števce, ki na ekranu prikazujejo število kolesarjev, ki vozijo mimo. To pozitivno vpliva na promocijo urbanega kolesarstva, pravijo, a so jih podatki z Dunajske ceste vseeno malce zaskrbeli.

Po pregledu številk za lansko leto so namreč ugotovili, da se je junija 2017 v smeri Bežigrada v pravo smer peljalo 82.711 kolesarjev, po isti kolesarski stezi v napačno smer pa kar 7.997 kolesarjev. (Števec na tej strani Dunajske ceste sicer ni viden, saj je nameščen pod zemljo in število kolesarjev beleži s talno zanko.) Ob tem so na uradni strani na Facebooku zapisali:

Kolesarjenje v napačno smer, zlasti na mestnih vpadnicah, kjer je na kolesarskih stezah prometa več in so hitrosti nekoliko večje, je nevarno, saj lahko povzroči resne poškodbe. V smislu teženj po trajnostnem razvoju Ljubljane je uporaba kolesa namesto avtomobila že prava usmeritev, a naj bo prava tudi smer vožnje.

Na MOL so veseli prav vsakega kolesarja, pravijo, a naj bo prava tudi smer vožnje, dodajajo. Foto: Ana Kovač

Na drugi strani Dunajske ceste, ki vodi proti središču mesta, je v pravo smer takrat kolesarilo 66.316 ljudi, medtem ko jih je po isti poti v napačno smer kolesarilo 1.212.

Naj spomnimo, da so se v tistem času izvajala gradbena dela pri hotelu Intercontinental, zaradi česar je bila kolesarska steza mimo hotela zaprta. Na drugi strani Bavarskega dvora je bil urejen začasni dvosmerni kolesarski režim, ki pa ga nekateri kolesarji zaradi zamudnosti niso upoštevali.

Na porast kolesarjenja v mestu je veliko prispeval tudi priljubljen sistem izposoje koles BicikeLJ, ki vključuje 58 postajališč in 580 koles. Foto: Ana Kovač

Najpogostejša kršitev: vožnja z mobilnikom

Meritve kolesarskega prometa redno izvajajo tudi z avtomatskimi števci na štirih lokacijah (v obeh smereh), in sicer ob Drenikovi, Celovški, Dunajski in Kajuhovi cesti. Na teh lokacijah se letno pelje več kot tri milijone kolesarjev.

Ob tem so sporočili tudi ugotovitve mestnega redarstva, ki opažajo, da so najpogostejše kršitve kolesarjev predvsem uporaba mobilnih telefonov med vožnjo, vožnja s kolesom po delu ceste, ki ni namenjen prometu koles, in vožnja s kolesom v nasprotno smer.