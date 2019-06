Ljubljana pada na lestvici do kolesarjev prijaznih mest

Slovenska prestolnica se je že tretjič zapored uvrstila na lestvico 20 do kolesarjev najprijaznejših mest na svetu The Copenhagenize Index, a žal smo tokrat zasedli najslabše mesto do zdaj. Po tem, ko smo bili že 8., smo letos šele 14.

Lestvico do kolesarjev prijaznih mest The Copenhagenize Index pripravljajo od leta 2011, prvo mesto pa je tudi letos - že tretjič zapored - zasedel Köbenhavn.

Ljubljana je najmanjše mesto, uvrščeno na lestvico, ocenjevalci pa so uvodoma zapisali, da je to zeleno mesto, ki je prijazno do kolesarjev. Pohvalili so naše aktivnosti na področju do kolesarjev prijaznega razvoja mesta in prizadevanja za inovativne rešitve na tem področju.

Foto: Getty Images

Najbolje smo se odrezali predlani

Avtorji lestvice so navedli, da kolesarjenju posvečamo veliko pozornosti in da smo v zadnjih dveh letih uvedli številne novosti. Med največjimi dosežki so izpostavili rekordne podatke o izposoji koles iz samopostrežnega sistema BicikeLJ, urejanje enosmernih ulic, po katerih je kolesarjenje dovoljeno v obe smeri, uvajanje križišč in semaforjev za kolesarje, širitev območij, namenjenih le pešcem in kolesarjem, ter območij z omejeno hitrostjo.

Ljubljana se je že tretjič zapored uvrstila na omenjeno lestvico; prvič leta 2015, ko smo zasedli 13. mesto, drugič leta 2017 z 8. mestom, letos pa smo se uvrstili na 14. mesto.

Avtorji lestvice predlagajo dodatna stojala in varovane kolesarnice

Med izzivi za prihodnji razvoj kolesarstva v Ljubljani avtorji navajajo postavitev dodatnih stojal za kolesa oz. varovanih kolesarnic, saj bomo s tem po njihovem mnenju privabili nove kolesarje, dopolnitev kolesarskega omrežja na obrobju mesta in vzdrževanje kolesarske infrastrukture v zimskih razmerah.

Avtorji sklenejo, da si slovensko glavno mesto kljub padcu na lestvici nedvomno zasluži uvrstitev med TOP 20 mest v letu 2019 zaradi nenehnih prizadevanj za nove rešitve in do kolesarjev prijazen razvoj mesta.

Foto: Ana Kovač

Izboljšave so, a je infrastruktura ponekod še vedno slaba

Na Mestni občini Ljubljana (MOL) izvajajo številne aktivnosti in ukrepe, s katerimi spodbujajo kolesarjenje med vsemi generacijami meščank in meščanov. Kolesarsko infrastrukturo dopolnjujejo ves čas, v zadnjem času pa so zagotovili boljše pogoje za kolesarje na prenovljeni Drenikovi ulici, Gosposvetski cesti, Dalmatinovi, Grablovičevi in Livarski ulici, Prešernovi in Hradeckega cesti.

Potekajo še prenove Trubarjeve ulice, Poljanske ceste, Litijske, Vodnikove in drugih cest, pravkar se bo začela še prenova Parmove. Prostora za izboljšave je še veliko, saj je infrastruktura na nekaterih delih prestolnice še vedno slaba in tudi nevarna.

K boljši kolesarski kulturi pripomore tudi sistema BicikeLJ

Najbrž pa je k izboljšanju kolesarske kulture v Ljubljani pripomogel tudi samopostrežni sistem izposoje koles BicikeLJ, ki deluje že osem let, od maja leta 2011. V tem času so zabeležili že več kot šest milijonov izposoj koles. Ljubljana je s tem tudi na prvem mestu med vsemi mesti, vključenimi v ta sistem, saj je vsako kolo iz sistema BicikeLJ v povprečju uporabljeno kar osemkrat vsak dan.

Sistem se nenehno širi: ob zagonu je bilo na razpolago 30 postajališč s 300 kolesi, danes jih je že 60 s 600 kolesi. Zadnje postajališče so v sistem dodali 3. junija, na svetovni dan kolesarjenja.

Foto: Getty Images

