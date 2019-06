Če bi bile kolesarske steze tudi pri nas videti tako ... #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolesarjenje med krošnjami dreves in pod vodno gladino - če bi bile kolesarske steze in druga infrastruktura tudi pri nas videti (vsaj približno) tako, bi ljudje zagotovo z veseljem večkrat sedli na kolo.

V Amsterdamu se je ta teden začel 2. bienale kolesarske arhitekture, s katerim želijo organizatorji spodbuditi ideje, kako načrtovati mesta prihodnosti - s kolesarjenjem v mislih. Letos so na bienalu predstavili 15 arhitekturnih projektov iz devetih držav, ki dokazujejo, da je mogoče z dizajnom spodbuditi bolj zdrav življenjski slog, bolj vključujočo družbo, bolj čisto okolje in bolj trajnostno gospodarstvo.

Enajst od predstavljenih projektov je že dokončanih in v uporabi, eden še nastaja, štirje pa so trenutno le koncept.

Xiamen, Kitajska: kolesarska steza, ki povezuje pet stanovanjskih in tri poslovne soseske, lahko "prenese" več kot dva tisoč kolesarjev hkrati (arhitekti: Dissing+Weitling). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Limburg, Belgija: kolesarska steza skozi ribnik v belgijskem naravnem rezervatu Bokrijk (arhitekti: Lens°Ass Architects). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Barcelona, Španija: obvoznica, s katero se kolesarji in pešci ognejo prometnemu križišču (arhitekti: Batlle i Roig). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Purmerend, Nizozemska: dvonivojski most, pri katerem je zgornji nivo namenjen pešcem, spodnji pa kolesarjem in uporabnikom invalidskih vozičkov (arhitekti: NEXT Architects). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Auckland, Nova Zelandija: kolesarska steza, ki je nastala na nekdanji avtocesti (arhitekti Monk Mackenzie, LandLAB, GHD). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Berlin, Nemčija: kolesarska steza na neizrabljenem prostoru pod mestno železnico (arhitekti: Paper planes e.V.) - koncept. Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Limburg, Belgija: kolesarska pot skozi krošnje dreves (arhitekti: BuroLandschap) - v pripravi. Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Raunheim, Nemčija: most Ölhafen za kolesarje in pešce (arhitekti: Schneider+Schumacher). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

New York, ZDA: nekdanja železniška proga, spremenjena v kolesarsko stezo in družabni prostor (arhitekti: Nooyoon) - koncept. Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Köln, Nemčija: most čez Ren, namenjen kolesarjem in pešcem (arhitekti: SPADE) - koncept. Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Utrecht, Nizozemska: največje parkirišče za kolesa na svetu (arhitekti: Ector Hoogstad Architects). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Köbenhavn, Danska: postaja Nørreport, največje potniško vozlišče na Danskem (arhitekti: COBE and Gottlieb Paludan Architects, Sweco). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Delft, Nizozemska: parkirišče za kolesa, ki vključuje še kavarno in kolesarski servis (arhitekti: BureauVanEig/Biq). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Perth, Avstralija: univerzitetno parkirišče za kolesa, kjer se je mogoče tudi prhati in preobleči (arhitekti: Coniglio Ainsworth Architects). Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

Haag, Nizozemska: parkirišče za kolesa nad glavno železniško postajo (arhitekti: NL Architects) - koncept. Foto: BAB - Bicycle Architecture Biennale

"Kolesarjenje za mesta pomeni veliko več kot le prometno rešitev. Z izboljševanjem fizičnega in psihičnega zdravja, zmanjševanjem onesnaženosti zraka in s povezovanjem ljudi je tudi pomembno gonilo sprememb. Vsako mesto ali soseska lahko s kolesarjenjem postane zgodba o uspehu," je o namenu bienala dejala Maud de Vries, direktorica socialnega podjetja BYCS iz Amsterdama, ki prireja bienale.

