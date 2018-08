Zahteve ultrabogatašev na Hvaru: s helikopterjem po tekilo za štiri tisoč evrov

Hrvaški otok Hvar že več let velja za jadransko "jet set" destinacijo, vsako poletje ga obišče vrsta bogatašev, ki so s svojimi ekstravagantnimi željami in zahtevami precejšen zalogaj za hvarske gostince in hotelirje.

Priplujejo na ogromnih in razkošnih jahtah, na mizi in v kozarcih želijo le najboljše in najdražje, ob tem pa zahtevajo diskretnost in mir pred radovedneži - to so neizmerno bogati obiskovalci dalmatinskega otoka Hvar, kjer jim izpolnijo še tako nezaslišane želje. Nekatere od njih so časopisu Slobodna Dalmacija razkrili v znameniti (in razvpiti) hvarski restavraciji Gariful.

"Letošnje poletje smo imeli skupino Arabcev, ki so si za zabavo na svoji luksuzni megajahti zaželeli posebno vrsto tekile, katere nabavna cena je štiri tisoč evrov. Hoteli so jo takoj in zdaj," je za časopis povedala Ivana Vrselja, piarovka Garifula.

"12 tisoč evrov je zanje drobiž"

"Steklenico te tekile smo izsledili v Zagrebu, od koder smo jo s helikopterjem v rekordnem roku pripeljali na njihovo jahto. Za to steklenico, ki je na koncu morda sploh niso odprli, so plačali okoli 12 tisoč evrov. Zanje je to drobiž," je še dejala.

Od brazilskih plesalk do masaž za hišne ljubljenčke

Gariful že leta slovi kot zbirališče slavnih in bogatih, a so bili menda letošnji gostje še posebej zahtevni.

"Zaradi milijarderjev smo najemali majhna letala in helikopterje, da bi jim omogočili nakupovanje v Zagrebu ali pa obisk Splita. Leteli so nad hvarskim arhipelagom, da bi našli najlepšo plažo le zase. Helikopter smo to poletje naročali tudi zaradi izjemno dragih cigar, ki smo jih prav tako našli v Zagrebu, iz glavnega mesta smo sem pripeljali tudi brazilske plesalke. Zanje smo najemali luksuzne vile ter jim organizirali masaže tako zanje kot celo za njihove hišne ljubljenčke. Če si to zaželijo, zanje rezerviramo ves klub ali restavracijo. Kar koli si zaželijo, kar koli jim pade na pamet - besed 'ne moremo, ne gre' ne poznamo," je Vrselja opisala skrb za bogataše.

Rusi hočejo veliko žganih pijač, Američani čim dražje

Največ tovrstnih gostov letošnje poletje na Hvar prihaja iz Združenih arabskih emiratov, sledijo premožni Rusi in Američani. Kot je povedala predstavnica restavracije Gariful, Rusi naročajo ogromno žganih pijač, zanje je pomembna predvsem količina, za Američane pa je pomembno predvsem, da gre za drage steklenice.

Želje, s katerimi belijo lase hotelirjem

Ekstravagantne zahteve gostov so Slobodni Dalmaciji razkrili tudi dalmatinski hotelirji. Navedli so:

- hotelsko sobo, v kateri je moralo ves čas biti 11 stopinj Celzija;

- rabina, ki se ob koncu tedna ni smel dotikati kljuk na vratih in so ga zato na posebnih nosilih prenesli s parkirišča v sobo;

- posebno hotelsko sobo le za gostove čevlje;

- gosta, ki je v sobi želel akvarij z zlato ribico, da se ne bi počutil osamljenega;

- limuzino za prevoz psa z letališča;

- gosta, ki je v svoji sobi vsak dan zahteval 15 pepelnikov in 10 zavojev cigaret.