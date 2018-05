The Yacht Week: najbolj razuzdano križarjenje po Jadranu

Če ste v zadnjih poletjih dopustovali na Hvaru ali Visu, ste verjetno opazili floto jadrnic, ovešenih z zastavami in opaznim napisom The Yacht Week. Za kaj gre?

The Yacht Week so počitnice na jadrnici, a še zdaleč ne na način, na kakršnega prisegajo ortodoksni jadralci. Ne gre za vrnitev k naravi, preprosto življenje na morju, uživanje v miru, valovih in pišu vetra. Nasprotno: The Yacht Week je teden dni neprekinjene zabave, popivanja in razvrata. Sploh če vprašate prebivalce krajev, kjer se te jadrnice ustavijo.

Foto: Instagram/The Yacht Week "Videli boste nekoga, ki bo pijan skoraj padel v morje, a se bo v zadnjem trenutku rešil. Videli boste nekoga, ki se v zadnjem trenutku ne bo rešil in bo pijan padel v morje. Videli boste bogataše, ki bodo skakali v morje, se šele po tem spomnili, da imajo v žepih denar, in nato čofotali za stotinami dolarjev, ki jih bo odnašalo morje. Videli boste pijanske igrice, polivanje s šampanjcem, slačenje, divjanje po otokih, 'selfie sticke' v zraku, steklenice žganja, vredne na stotine dolarjev, ki jih prinašajo na srebrnih pladnjih, in ljudi, ki povprečno letno plačo zapravijo tako, da preprosto rečejo: 'Še enkrat!' Morda boste – tako kot jaz – videli dekle iz Avstralije, ki je tako pijano, da se vso noč poljublja z dvema različnima moškima, ob tem pa je prepričano, da gre za eno in isto osebo, in ne razume, zakaj se ta oseba tako razburja." Tako je novinar Stuart McGurk pred tremi leti v reviji GQ opisal svojo izkušnjo z The Yacht Week.

Vse skupaj se je začelo leta 2005, ko je skupina prijateljev iz Švedske najela nekaj jadrnic in se odpravila na lagodno križarjenje med hrvaškimi otoki, seveda pa je medtem po grlu steklo tudi nekaj pijače. Ko so prišli domov, so fotografije z dopusta objavili na Facebooku in si rekli, da tega verjetno ne bodo več ponovili, je za revijo GQ povedal William Wenkel, zdaj direktor podjetja, ki prireja The Yacht Week. Po objavi fotografij so nenadoma začeli dobivati sporočila prijateljev, češ da si tudi oni želijo takšnih počitnic. In rodila se je ideja, da bi lahko s tem dobro zaslužili.

Počitnice, na katerih te ves čas spremlja profesionalni fotograf

Kot je še povedal Wenkel, so za njihov uspeh zaslužna predvsem družbena omrežja, kjer so se fotografije lepih in mladih ljudi, ki se zabavajo na idiličnih hrvaških otokih, širile kot požar. Prav zato so na jadranju ves čas prisotni tudi profesionalni fotografi, ki poskrbijo, da je zabava na fotografijah videti kar se da nora, morje kar se da modro in dekleta kar se da gola.

Požar pa se je vnel tudi med Dalmatinci. Horde zabave željnih mladenk in mladeničev, ki od junija do septembra križarijo med Trogirjem, Visom, Hvarom in Splitom, so namreč po mnenju marsikoga preprosto nespodobne.

Domačini zgroženi nad razuzdano mladino

"Razuzdana mladina v alkoholiziranem stanju preplavi cel otok, sprehajajo se s steklenicami alkohola, ki jih pogosto tudi razbijajo, in cigaretami, ki jih ugašajo kar v naravi," so domačini s Sv. Klementa, največjega od Paklenih otokov pri Hvaru, že leta 2014 zapisali v peticiji, s katero so zahtevali, da jadrnice The Yacht Week nehajo sidrati pri njih oziroma da organizatorji jadranja vsaj nekoliko bolj strogo nadzorujejo svoje goste.

Denar, ki ga vesela mladina prinese v Dalmacijo, pa je vendarle preveč mamljiv, da bi jih odgnali, in jadrnice še naprej križarijo med otoki in dovažajo vedno nove žurerje. Mimogrede, cena takšnega tedenskega dopusta znaša od 550 pa do več kot 1.500 evrov na osebo, odvisno od kategorije jadrnice in kabine, ki si jo izberete, dodati pa je treba še stroške hrane in pijače, ladijskega goriva in pristaniških pristojbin.

Druge destinacije

The Yacht Week se je v nekaj letih razširil na globalno raven, ob Hrvaški, kjer zdaj ponujajo tudi festivalsko turo s postankom na festivalu Ultra, je mogoče jadrati tudi ob črnogorski obali, med grškimi otoki ter med Sicilijo in Eolskimi otoki, pozimi pa se karavana preseli v Karibsko morje.

Obstaja tudi "smučarski teden"

Še več, organizatorji The Yacht Weeka so pred tremi leti dogajanje z jadrnic razširili tudi na smuči. The Ski Week, torej smučanje, zabavo in nemalo alkohola, trenutno prirejajo na štirih destinacijah: na smučiščih kanadske province Britanska Kolumbija, v japonskem smučarskem središču Niseko, v Aspnu v ZDA in v Obertauernu v avstrijskih Visokih Turah.