Za polnjenje baterij: rajske in čutne spomladanske počitnice

Ni skrivnost, da pomanjkanje sonca in stresno zimsko obdobje pogosto povzročata občutek nepripravljenosti na vse, kar prinaša dinamična pomlad. Zato se je treba temeljito ponastaviti in se pripraviti na boljše dni, polne novih delovnih obveznosti, potovanj in dogodkov. Imamo nekaj za vsakogar, ki želi uživati v čutnih wellness tretmajih in pozdraviti pomlad sproščeno in s polnimi baterijami!

Pomlad je čas, ki prinaša prinaša spremembe in nas vrača k naravi, zato je to lahko idealno obdobje za osvežitev svojih energijskih rezerv in pripravo na prihajajoče izzive. Dnevi postajajo bolj živi, vse začenja cveteti, sonce pa nas vse dlje greje.

Poseben čar ima tudi spomladansko morje. Čas, preživet na morju, na poseben način poudarja pomen narave v našem življenju in prav pomlad je idealen čas za pobeg na morje za konec tedna, odmik od vsakdanjega življenja, čiščenje telesa in povrnitev bistrine duha pod toplim dalmatinskim soncem.

Če si želite razkošnega oddiha in polnjenja baterij, je Falkensteiner Hotel & Spa Iadera lahko odlična destinacija za vas.

Spa izkušnja s petimi zvezdicami Falkensteiner Hotel & Spa Iadera se nahaja na zasebnem polotoku Punta Skala, 12 km od Zadra, kjer na rtu ponuja čudovite počitnice v sproščujočem, zasebnem in elegantnem vzdušju. Obdan je z morjem in zelenjem, v sklopu letovišča Punta Skala pa navdušuje tudi s svojo impresivno arhitekturo in vrhunsko gastronomsko ponudbo. Šest bazenov, svet savn z edinstveno, panoramsko savno s pogledom na zadrski arhipelag, hamam in številni tretmaji s smiljem, sivko, rožmarinom in morsko soljo – spa center Acquapira SPA se razteza na šest tisoč kvadratnih metrih in je kot ustvarjen za nepozabne trenutke sprostitve.

Čutne wellness počitnice in ekskluzivni SPA tretmaji

Kako vam zveni "polnjenje baterij" s čutnimi wellness počitnicami in ekskluzivnimi SPA tretmaji? Vse to ob šampanjcu, gastronomskih dobrotah in ljubi osebi? To, pa tudi veliko več, prinaša Falkensteiner Hotel & Spa Iadera v bližini Zadra, zatočišče, namenjeno uživanju – kjer se čutnost prepleta z občutkom miru.

Tam lahko marca vsako soboto od 18. ure do polnoči doživite Moonlight SPA svet, užijete trenutke globoke sprostitve in se prepustite telesni harmoniji v wellness oazi, veličastnem Acquapura SPA.

Za hip izgubite občutek za čas (vendar ne za prostor), medtem ko se prepuščate trenutkom intimnosti sredi sproščujoče oaze, napolnjene z dišečimi svečami.

Razveselite svoje brbončice z vrhunskimi kulinaričnimi stvaritvami in simfonijo okusov, vse s šarmom zadrske obale.

V razkošnem okolju, obdanem z dišečimi rituali in čarobnim sredozemskim vzdušjem, je ekipa Falkensteiner Hotel & Spa Iadera pripravila posebne dobrote, kot so šampanjec ob prihodu, brezplačna nadgradnja sobe, 20 % popust na vnaprej najavljene spa tretmaje in ekskluzivne SPA rituale.

Kraljevska obravnava, ki si jo zaslužite

Kaj pa čutna masaža v dvoje? Ali pa eksotični ritual s peno hamam, masaža s peno na toplem kamnu, ki dvigne intimnost na povsem novo raven? In skupno plavanje v toplem bazenu ob soju sveč?

Ponujajo vam tudi King & Queen ritual – 40-minutno sproščujočo masažo celega telesa v dvoje s toplimi dišečimi svečami, doživetje, ki presega sprostitev, simfonijo dotika, v katerem se gostje počutijo kraljevsko, zaviti v topel objem miru.

Na voljo je tudi Foamy Hammam ritual, štiridesetminutna posebna dišeča penasta masaža na toplem kamnu za dva.

Ste pripravljeni na pomladno ponastavitev?

Pomanjkanje sonca in stresno zimsko obdobje pogosto pustita posledice na našem počutju, zato je prav, da se temeljito ponastavimo in pripravimo na boljše dni, polne novih delovnih obveznosti, potovanj in dogodkov.

Vsi, ki so že bili gosti Falkensteiner Hotel & Spa Iadera vam bodo znali povedati številne dobre reči o tamkašnji gostoljubnosti, razkošju in vrhunskih storitvah. Tudi zato je odlična izbira za spomladansko sprostitev in razvajanje. Za vse, ki si želite pozdraviti pomlad sproščeno in s polnimi baterijami, imajo pripravljene čudovite čutne wellness tretmaje, ki bodo vaše telo in duha obnovili in osvežili.

Dodatna prednost je tudi okolica hotela, ki ponuja čudovite plaže, odlične za sprehode in sprostitev ob morju. Raziskujete lahko okoliške kraje in se naužijete čarobne hrvaške obale.

