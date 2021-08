Vrhunec sezone na Jadranu: mize le za goste, ki bodo veliko potrošili

"Bili smo štirje, hoteli smo sesti za mizo, da bi popili pijačo. Gledam po terasi, vse mize so bile zasedene, v tistem trenutku pa so od ene vstali gostje in vprašala sem natakarico, ali je ta miza prosta. Odvrnila je: ne, rezervirana je, minimalni znesek, ki ga morate potrošiti, pa je 300 kun (okoli 40 evrov, op. p.)," je za hrvaški časopis Jutarnji list pripovedovala Dubrovničanka, ki jo je ta gostinska praksa nemalo vznejevoljila.

Lastnik lokala, kjer se je to zgodilo, je medtem za Jutarnji list zatrdil, da so tovrstne omejitve po svetu nekaj povsem običajnega: "Povsod je tako, le da pri nas ljudje na to niso navajeni. Ko je gneča, sprejemamo rezervacije miz, ne moreš po tri ure posedati ob dveh kozarcih soka," je dejal.

Potrdil je, da ob koncih tedna sprejemajo rezervacije miz ob pogoju, da bodo gostje porabili najmanj od 300 do 500 kun (od 40 do 70 evrov, op. p.), odvisno od položaja mize. "V čem je težava? To je naše pravilo in če komu ni pogodu, mu ni treba sedeti pri nas," je gostinec še dejal za Jutarnji list, "ne moreš ure in ure zasedati mize in gledati mimoidočih, ob tem pa porabiti le 30 kun (štiri evre, op. p.)."

Podobno prakso prebivalci Dubrovnika opažajo v večini gostinskih lokalov v središču mesta, o pogojevanju rezervacije miz z minimalnimi potrošenimi zneski pa poročajo tudi iz Splita. "Ponekod goste opozarjajo, da lahko za mizo sedejo le, če bodo potrošili določeno vsoto denarja," navaja časopis Slobodna Dalmacija.

