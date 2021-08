Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Civilna iniciativa Akustični Dubrovnik si prizadeva, da bi bila v prihodnje poletja v tem mestu videti, predvsem pa slišati drugače. Kot poroča časopis Jutarnji list, se zavzemajo za to, da bi med 1. junijem in 1. oktobrom staro mestno jedro Dubrovnika veljalo za območje akustične glasbe.

V tem obdobju bi obmolknili zvočniki gostinskih lokalov, prek katerih zdaj vsak gostinec predvaja svoj glasbeni izbor in poskuša preglasiti soseda, za glasbeno kuliso mesta pa bi poskrbeli glasbeniki, ki bi igrali na javnih površinah, in to izključno na akustična glasbila.

Foto: Unsplash

S tem predlogom želijo v civilni iniciativi drastično spremeniti turistično življenje znotraj dubrovniškega obzidja, piše Jutarnji list. Trenutno namreč na področju zvočne podobe mesta vlada anarhija oziroma, kot so zapisali, "kakofonija preglasne glasbe", ki se razlega iz gostinskih lokalov.

Pobudniki nove glasbene podobe Dubrovnika so prepričani, da bi s kakovostnim izborom uličnih glasbenikov, ki bi lahko bili tako profesionalni mojstri klasike kot amaterji, v mestu ustvarili vzdušje, veliko prijetnejše tako za domačine kot turiste.

Oglejte si še: