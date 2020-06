V Makarsko vabijo s fotografijo plaže v Mozambiku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hloverka Novak Srzić, direktorica Turističnega združenja dalmatinskega mesta Makarska, je na svojem profilu na Facebooku pred kratkim objavila fotografijo idilične plaže in ob njej zapisala: "Kljub vsemu 'antifa' kaosu in vsem virusom lepote narave ostajajo trajne in blagodejne ... Makarska riviera."

Foto: zajem zaslona

Njeni sledilci na Facebooku pa so hitro opazili nekaj nenavadnega v zvezi s fotografijo, ki jo je objavila. Plaža na njej namreč ni na makarski rivieri, niti kje drugje na hrvaški obali, temveč v Mozambiku. Natančneje – to je plaža v letovišču Azura na zasebnem otoku Quilalea ob mozambiški obali, fotografija pa je prevzeta z uradne strani letovišča, vidite jo lahko tukaj.

Pod objavo Novak Srzićeve se je vsul plaz posmehljivih komentarjev, hrvaški uporabniki Twitterja pa so začeli množično objavljati fotografije svetovnih znamenitosti, ob katere so pripisovali, da gre za hrvaške destinacije.

Vodja makarskega turizma se je na Facebooku najprej odzvala: "Narobe ste razumeli ali pa sem se jaz nejasno izrazila. Lepota je blagodejna, kjerkoli je. Makarska riviera je v srcu, lahko pa bi videli tudi makarsko plažo, ki po lepoti ne zaostaja."

Nato pa je objavo, s katero ga je polomila, izbrisala in objavila novo fotografijo – sebe in svojih prijateljic iz mladosti, ko so se kopale na makarski rivieri.

"Ena od teh deklic s fotografije pozna vsak zaliv, plažo in obalo moje Makarske in moje riviere. Radi pa imamo tudi eksotične plaže Mozambika," je ob sliki zapisala direktorica makarskega turizma, sicer pa nekdanja novinarka in urednica informativnega programa na hrvaški nacionalni televiziji.

