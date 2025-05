V kraljestvu Zlatoroga – poletne počitnice, kot jih še niste doživeli

Poletje v gorskem okolju je nekaj posebnega. Ob morju vas lahko pričaka gneča, tukaj pa – mir, svežina in občutek, da ste zares pobegnili od vsakdanjika. V mirnem in navdihujočem okolju središča Kranjske Gore, le korak od čiste narave, stoji Goldhorn Chalet , nova vrhunska namestitev, kjer se srečata razkošje in alpska preprostost.

Zbudite se v sončno jutro, pljuča vam napolni svež gorski zrak, prežet z vonjem travniških cvetlic, simfonija ptičjega petja, brenčanja čebel in šelestenja gozdov dopolnijo čudovit začetek dneva. Pred vami se odpira pravljičen razgled na mogočne Julijce in dan za najboljšo alpsko avanturo se lahko začne!

Foto: arhiv naročnika

Goldhorn Chalet – skriti biser Kranjske Gore

Neposredno ob smučišču, v zavetju narave, a vseeno sredi vasi, Goldhorn Chalet ponuja popolno izhodišče za vse letne čase. Elegantno opremljeni apartmaji z estetsko sodobno interpretacijo domačnosti lesene arhitekture in vsem sodobnim udobjem ustvarjajo prostor, kjer se takoj počutite kot doma.

Goldhorn Chalet SKI IN&OUT ne pomeni samo, da ima vsak apartma zasebno shrambo za opremo, kar omogoči, da lahko brez skrbi prinesete svoja kolesa ali smuči, v hladnejših mesecih pa vas pričakajo tudi grelci za smučarske čevlje – malenkosti, ki naredijo veliko razliko. Pomeni tudi, da njihova izjemna lokacija le nekaj korakov od smučišča, omogoča uživanje v zimskih radostih brez dolgih sprehodov ali prevozov, kar je še posebej priročno za družine z majhnimi otroki. Zato je Goldhorn Chalet SKI IN&OUT prava zvezda zime.

Na voljo je 14 sodobnih apartmajev, ki lahko sprejmejo od dva do šest gostov. Vsaka enota je skrbno oblikovana in vključuje popolnoma opremljeno kuhinjo ter vse, kar potrebujete, da se boste počutili udobno. Nepozabno harmonično doživetje sodobnega alpskega dizajna ter udobja, ki zagotavlja sproščene in prijetne počitnice v objemu gora, bo zagotovilo, da se boste v Goldhorn Chalet vračali v vseh letnih časih.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

Za družine: sproščeno, brezskrbno in doživeto

Foto: Marko Delbello Ocepek

Za družine je Goldhorn Chalet popolna izbira. Starši si lahko oddahnejo, saj je vse na enem mestu – od udobne namestitve in okusnih obrokov, do doživetij, ki navdušijo male in velike.

Dopoldne lahko skupaj odkrijete lahke pohodniške poti, se povzpnete do razgledne točke nad Jasno, občudujete smaragdno zeleno barvo Zelencev, izvira Save Dolinke, ali si izposodite e-kolesa in se zapeljete po senčnih poteh do Planice ali Tamarja. Popoldne otroci ustvarijo svoj sladoled v Hiši sladoleda Jasna, zvečer pa se skupaj sprehodite skozi vasico in dan zaključite z družinsko večerjo ob domačih specialitetah v Oštariji. Ob petkih ne zamudite Slovenskega večera, kjer vas čaka pristna lokalna kulinarika, domača glasba in edinstveno vzdušje, ki poveže vse generacije.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Najboljša alpska avantura – že od 75 evrov na dan na osebo. Vse to je vključeno v ponudbo– že od 75 evrov na dan na osebo.

Foto: arhiv naročnika

Za pare: mir, romantika in narava

Foto: Marko Delbello Ocepek Za zaljubljence je Goldhorn Chalet najudobnejše zatočišče pred vsakdanjim vrvežem. Vsako jutro se začne s pogledom na Julijske Alpe, jutranjo kavo na zasebnem balkonu ali terasi, dan pa si lahko ustvarita po svoji meri.

Sprehod ob jezeru Jasna, piknik na razgledni točki, raziskovanje skritih kotičkov s kolesom ali pa lenoben dan na terasi z najljubšo knjigo v roki. Zvečer pa – večerja v dvoje ob vrhunskih lokalnih okusih in kozarec vina pod zvezdami ob živahnih plamenih kurišča. Brez potrebe po avtu, brez gneče – samo vidva, narava in popoln mir.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Za prijatelje: adrenalinska zabava in sproščen oddih

Foto: Marko Delbello Ocepek Skupina prijateljev bo v Goldhorn Chalet našla vse, kar potrebuje za nepozaben gorski pobeg – akcijo, sprostitev in udobje, vse na enem mestu. Podnevi vas čakajo kolesarski spusti, plezalne stene, SUP na jezeru Jasna, pohodništvo, joga ali tek po svežem gorskem zraku. Ko se dan prevesi v večer, sledi sproščeno druženje in kulinarično razvajanje.

Vsak apartma ima svojo zasebno shrambo za športno opremo, vključno z grelci za smučarske čevlje, kar pomeni, da lahko brezskrbno uživate v aktivnostih v vseh letnih časih – naj bo to smučanje pozimi ali kolesarjenje poleti. Parkiranje? Rešeno. Vsak apartma ima lastno parkirno mesto v garažni hiši, neposredno pod stavbo.

Po dnevu polnem doživetij si privoščite večerjo v Oštariji, kjer domače jedi prinašajo okuse Gorenjske na krožnik. Ob petkih pa nikar ne zamudite Slovenskega večera – posebne kulinarične izkušnje z lokalnimi dobrotami, živahnim ambientom in pravo mero pristnosti. Brez kompromisov – samo čisti užitek.

Rezervirajte zdaj – alpske sanje čakajo Ne čakajte, da vas prehitijo drugi. Rezervirajte svoj termin še danes in si zagotovite nepozabno alpsko avanturo v enem najlepših kotičkov Slovenije. Bivali boste v zgodovinskem središču Kranjske gore, se peš odpravili do vseh lokalnih znamenitosti ter se poglobili v bogato zgodovino in živahno kulturo kraja. Kranjska gora nudi: smučarsko središče,

staro mestno jedro,

nočno smučanje,

drsanje na ledu,

pohodniške poti,

fitnes,

knjižnico, Foto: arhiv naročnika

bare,

modo,

kolesarjenje,

wellness,

konference,

restavracijo,

nakupovanje,

gorništvo.

Zajtrk + večerja + zasebno parkirišče + shramba za športno opremo + alpske aktivnosti - vse na eni lokaciji! – že od 75 evrov na dan na osebo Posebna ponudba Najboljša alpska avantura je priložnost, ki jo je škoda zamuditi. Nočitve vključujejo: zajtrk v Oštariji in razgledom na gorski svet

večerja v Oštariji ali Jasni z razgledom na najlepšo gorsko kuliso in jezero Jasna

zasebna shramba za športno opremo (vključno z grelci za smučarske čevlje pozimi)

brezplačno zasebno parkirišče v podzemni garaži namestitve

popust na najem e-koles za raziskovanje skritih kotičkov Kranjske Gore

nepozabna doživetja na jezeru Jasna (Cockta SUP doživetje, kreiranje lastnega sladoleda v Hiši sladoleda in kulinarična doživetja v Gostilni Jasna s ponudbo hrane treh dežel - pri sestavi slednje je sodeloval priznani lokalni kuharski mojster Uroš Štefelin iz Hiše Linhart). Ponudba velja do 24. junija 2025. Podobna izkušnja vas bo čakala tudi jeseni – v mesecih, ko so barve narave najlepše.

Zakaj izbrati Goldhorn Chalet?

Foto: Marko Delbello Ocepek Ker ponuja popolno ravnovesje – stoji tik ob smučišču, v samem središču Kranjske Gore, a kljub temu v mirnem zavetju narave. Bližina jezera Jasna in razgled na najlepšo Alpsko kuliso poskrbita za čarobnost. To je kraj, kjer vsak letni čas zaživi v svoji najlepši obliki – naj bo to poletna kolesarska avantura, jesenski pohod med zlatimi macesni, zimski spust po belih strminah ali pomladno prebujanje gora.

Goldhorn Chalet je ustvarjen za vse – za zaljubljene pare, za radovedne družine, za prijatelje, željne doživetij. S svojo kombinacijo elegance in pristnosti, s toplino in premišljeno udobnostjo nudi več kot le prenočišče. Tukaj so aktivnosti, sprostitev in udobje zbrani na enem mestu – za počitnice, ki si jih boste želeli ponoviti.

V zgodbi o Zlatorogu njegova čarobna zlata roga odkleneta skrite zaklade pod Bogatinom, vi pa lahko odkrijete vse neprecenljive zaklade, ki jih skriva Goldhorn Chalet, in uživate v kraju, kjer udobje in narava dihata skupaj.