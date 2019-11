V Kjotu nad turiste, ki s selfiji nadlegujejo gejše #video

Turisti, ki si želijo v znamenitem japonskem mestu v objektiv ujeti tamkajšnje gejše, so postali tako vsiljivi, da so mestne oblasti uvedle omejitve fotografiranja.

Japonska se podobno kot vrsta držav po svetu spoprijema z visoko rastjo turizma, ki ne prinaša le denarja, ampak tudi nevšečnosti. Zaradi neprimernega vedenja turistov so tako v Kjotu oziroma tamkajšnji četrti Gion, eni najbolj obleganih turističnih točk, po številnih pritožbah domačinov omejili fotografiranje.

Turisti namreč četrt Gion množično obiskujejo, da bi uzrli in se, seveda, fotografirali s kakšno od gejš, umetnic gostiteljstva, ki s svojim poznavanjem umetnosti, plesa in glasbe zabavajo goste, s svojimi značilnimi oblačili, pričesko in ličili pa so priljubljen motiv generacije Instagrama.

A lov na popolno fotografijo gejše je v Kjotu presegel vse meje, po poročanju japonskih medijev turisti gejše preganjajo po ulicah, vstopajo na zasebna zemljišča in gejše ter njihove pripravnice fotografirajo brez dovoljenja, domačini so poročali celo o primerih, ko so turisti obkolili in zaustavili taksije, v katerih so bile gejše.

Mestne oblasti so zato uvedle prepoved fotografiranja brez dovoljenja na vseh zasebnih zemljiščih in stranskih ulicah ob ulici Hanami-kodži, osrednji prometni žili v četrti Gion. Na prepoved opozarjajo tudi znaki, ki so jih postavili po četrti, kršiteljem pa grozi kazen v višini 10 tisoč jenov oziroma dobrih 80 evrov.

