Neolikanim turistom tudi pri nas grozijo denarne kazni #video

Rimske oblasti so prepovedale sedenje na znamenitih Španskih stopnicah. Policija tako že preganja vse ljudi, ki se želijo na njih samo za trenutek oddahniti, za sedenje na zgodovinskih spomenikih pa je v večnem mestu zagrožena kazen do 400 evrov. V navalu turistov s kaznimi grozijo tudi na Hrvaškem – v številnih obmorskih krajih, tudi v Dubrovniku, Splitu in Zadru, je po mestnih središčih prepovedano sprehajanje v kopalkah. Ste vedeli, da podobna prepoved pri nas velja na Blejskem otoku in na nekaterih predelih ob Blejskem jezeru?

Kopanje in sprehajanje v kopalkah ni dobrodošlo na Blejskem otoku ter na območju med Grand Hotelom Toplice in grajskim kopališčem na Bledu. Nezaželena sta tudi poležavanje na urejenih travnatih površinah ter vožnja z motornimi vozili po sprehajalnih poteh, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Na inšpektoratu dnevno prejmejo kar nekaj priporočil za ukrepanje

Maja Zupanc z Medobčinskega inšpektorata občin Bled, Bohinj in Železniki pojasnjuje, da so na inšpektoratu v letošnjem letu ugotovili 372 kršitev: "Običajno kršitelji s kršitvijo takoj prenehajo, zato potrebe po izdaji plačilnega naloga ni." Predpisane globe v višini 200 evrov letos še niso izrekli. Zupančeva ob tem poudarja, da so domačini do kršiteljev zelo nestrpni in da dnevno prejmejo kar nekaj priporočil za ukrepanje.

Na Blejskem otoku kopanje in sprehajanje v kopalkah nista dobrodošla.

Pred ukrepom redarjev obiskovalce na kršitev opozarjajo prostovoljci, ki delujejo v sklopu organizacije "Ask me I'm local" (sl. Vprašajte, tu sem doma). Njihova naloga je obveščati ljudi, jih usmerjati ter osveščati o varovanju okolja in zelenih površin. "V lanskem letu smo to akcijo začeli, letos pa je dobila še večji zagon," poudarja direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj.

Turiste in obiskovalce na kršitve opozarjajo tudi prostovoljci

Prej omenjena skupina prostovoljcev šteje 30 članov. Dnevno so na terenu tri izmenske ekipe v parih po dva. "Prijazno pristopimo do ljudi, jih pozdravimo, nagovorimo v slovenskem in angleškem jeziku, potem pa jim povemo, da jih moramo obvestiti, da določena stvar na določenem mestu ni dovoljena. Večina ljudi se opraviči in navodila upošteva, nasprotujejo le redki," pripoveduje predstavnica skupine Vprašajte, tu sem doma Marina Vukaševič.

In kaj turisti in obiskovalci na Bledu porečejo na višino zagroženih glob? Večina se jih strinja, da je 200 evrov veliko denarja in da je kazen previsoka, so še poročali na Planetu.