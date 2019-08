V Žusterni se je raven bakterij spet zvišala. 26 hiš brez kanalizacije.

Komunalno podjetje Marjetica Koper je v ponedeljek zjutraj začelo izredno preverjanje problematičnega kraka kanalizacijskega sistema na območju Žusterne, kjer je pretekli petek prišlo do onesnaženja.

Ministrstvo za okolje je danes sporočilo, da zaradi večkratnega povečanja števila bakterij Escherichia coli na iztoku hudournika še vedno odsvetujejo kopanje tako v kopališču Žusterna kot tudi na odseku od kopališča do vključno mandrača Molet.

Med Moletom in Rexom je še vedno 26 hiš brez kanalizacije, poročajo Primorske novice. Domačini so jim povedali, da se iz njihovih greznic del komunalnih odpadnih vod zagotovo steka v morje. Predsednik Krajevne skupnosti Žusterne Igor Čurin meni, da se pod obalno cesto v morje stekajo nekateri izpusti, je dejal za omenjeni časopis.

Našli stiropor in majico

Foto: STA V koprski Marjetici so sicer napovedali, da bodo danes začeli še pregledovati meteorni sistem odpadnih voda. Ker gre za večje območje, kamor gravitirajo trije hudourniki, ocenjujejo, da bo pregled trajal 14 dni. V sklopu tega pregleda bodo preverjali tudi prisotnost morebitnih črnih priključkov na kanalizacijski sistem.

V Marjetici so obenem potrdili, da so v soboto v omenjenem kraku našli stiropor, ki bi lahko ponovno povzročil zamašitev in odtekanje fekalij v hudournik. Sosledje dogodkov sicer po njihovem nakazuje, da bi to in zamašitev kanalizacijskega jaška z večjim tekstilnim predmetom lahko bila povezana.

Bržan: Naključja so redka

Župan Kopra Aleš Bržan je sicer v objavi na Facebooku namignil, da bi bilo lahko onesnaženje namerno. "Naključja so redka, ko se ponavljajo, se moramo resno zamisliti," je med drugim zapisal Bržan.

Na koprski občini so prav tako v ponedeljek med drugim opozorili, da se je v zadnjem času povečalo število nedovoljenih posegov v mestno infrastrukturo. Med drugim so pristojne službe večkrat zaznale, da so šobe za zalivanje zelenic obrnjene v napačno smer, zraven praznega koša za smeti so odpadki, ki so malomarno odvrženi na tla, pojavljajo se zamašeni kanalizacijski jaški. Pristojne službe bodo zato o vseh morebitnih nedovoljenih posegih v mestno infrastrukturo dosledno obveščale organe pregona.