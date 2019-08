Na plaži v Žusterni še naprej plapola rdeča zastava

Onesnaženje je najverjetneje povzročilo iztekanje fekalnih voda med čiščenjem kanalizacijskega jaška. Po navedbah občine je takrat prišlo do izpusta fekalnih voda v hudournik, ki se nato izliva v morje.

Kot pravijo, je šlo za manjšo količino, a so kljub temu na kopališčih pri Žusterni izobesili rdečo zastavo, Arso in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa vse od petka odsvetujeta kopanje.

Arso je na svojih straneh objavil rezultate izrednega monitoringa, ki so ga izvajali v petek in soboto. Meritve so pokazale, da je bilo onesnaženje z E.Coli pri izlivu hudournika v morje v soboto že manjše kot v petek, medtem pa so zrasle vrednosti v otroškem bazenu v Žusterni in na mandraču Molet.