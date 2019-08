Arso še vedno odsvetuje kopanje na območju Žusterne

Agencija RS za okolje (Arso) še naprej odsvetuje kopanje na območju Žusterne. Glede na najnovejše rezultate analiz kakovosti kopalne vode odsvetujemo kopanje v morju na kopališču v Žusterni pri Kopru in na kopališču Mandrač Molet, so sporočili.

Analiza fekalnih bakterij escherichia coli in intestinalnih enterokokov je pokazala presežne vrednosti. Vzorci, v petek in v soboto vzeti na izlivu kanala v morje, so pokazali presežne vrednosti bakterije escherichia coli. V petek so meje opozorilne vrednosti presegale petkrat, v soboto so bile na meji.

Presežne vrednosti tudi v otroškem bazenu kopališča

Danes je Arso objavil še rezultate v petek vzetih vzorcev za bakterijo intestinalni enterokoki, ki se razvija počasneje kot escherichia coli. Ti so pokazali na presežne vrednosti v otroškem bazenu kopališča Žusterna in neposredno na izlivu kazala v morje. Vzorce so vzeli tudi v soboto, rezultati še niso znani.

Onesnaženje se je zgodilo v petek, povzročilo pa ga je izlitje odpadne vode iz bližnje fekalne kanalizacije v hudournik v Žusterni, ki se izteka v morje. Do tega je prišlo med čiščenjem zamašenega kanalizacijskega jaška v neposredni bližini hudournika.