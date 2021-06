V Egiptu izdelali vodne avtomobile #video

Prebivalci Egipta in številni turisti so navdušeni nad predstavitvijo prvega tam izdelanega vozila, ki se ponaša s podobo avtomobila in omogoča vožnjo po vodi.

Trije prijatelji iz Egipta so izdelali avtomobil, ki omogoča vožnjo po vodi, s čimer poskušajo ustvariti novo izkušnjo vodnega športa, ki je obiskovalci plaž do zdaj še niso doživeli.

Foto: Reuters

29-letni Karim Amin, eden od treh izumiteljev, je dejal, da je notranji mehanizem vozila popolnoma enak mehanizmu vodnega skuterja, čeprav je vozilo navzven videti kot avtomobil. "Ker pa je vozilo veliko večje od skuterja, ga v vodi ni mogoče prevrniti, kar je ena njegovih glavnih prodajnih točk," je za Reuters še razkril Amin.

Vodni avtomobil je izdelan iz lokalnih materialov, le motor prihaja iz Japonske. Za izdelavo enega vozila potrebujejo tri tedne, cena pa znaša od 16 tisoč do 38 tisoč evrov.

Foto: Reuters

Vozilo, ki lahko doseže do 70 kilometrov na uro, je opremljeno s sistemom GPS, zaslonom za ogled videov in bluetooth povezavo za oddajanje glasbe prek telefona. Trojica trenutno izdeluje le model vozila za dve osebi, v prihodnosti pa si želijo ustvariti vodni avtomobil, ki bo lahko sprejel štiričlansko družino.

Povpraševanje po vožnji z vodnim avtomobilom naglo narašča, njegova priljubljenost pa se je še povečala, potem ko so se fotografije in videoposnetki vozila v zadnjih nekaj tednih razširili po družbenih omrežjih. Številni egiptovski uporabniki družbenih omrežij so ponosni na to, da je avtomobil izdelan pri njih.

Preberite tudi: