Svetovna znamenitost bo dostopna za vse #video

Atenska Akropola je dobila novo betonsko pot, ki dostop do tega najslavnejšega starogrškega spomenika omogoča tudi ljudem na invalidskih vozičkih. A nova pridobitev ni navdušila vseh, temveč je naletela na številne kritike politikov in akademikov, ki pravijo, da kazi videz Akropole.

Potem ko je slavna Akropola v Atenah dobila novo betonsko pot, ki omogoča dostop gibalno oviranim osebam in družinam z otroki, so se na ta račun pojavile tudi kritike. Opozicijski voditelj Aleksis Cipras je grški vladi sporočil, naj "neha zlorabljati kulturno dediščino", saj je prepričan, da takšni projekti uničujejo prvoten videz svetovne znamenitosti.

Ministrica za kulturo Lina Mendoni pa mnenju Ciprasa odločno nasprotuje. "Videla sem ljudi na invalidskih vozičkih, ki so bili srečni, ker so se lahko prvič vzpeli do Akropole," je povedala za Reuters, "mislim, da bi nas to moralo razveseliti, saj je osrečevanje ljudi prav tako pomembno kot zaščita naših kulturnih dobrin."

Foto: Reuters

"To je eden najprepoznavnejših krajev na celem planetu in onemogočanje dostopa ljudem, ki so gibalno ovirani, je skorajda brutalno," je novo pot za Reuters komentiral ameriški turist Victor Malo-Juvera.

Akropola, ki je pod Unescovo zaščito svetovne dediščine, vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev, ki se povzpnejo na 160-metrski hrib in se sprehajajo med templji.

Prejšnja betonska pot na Akropolo, zgrajena leta 1978, se je sčasoma obrabila, zaradi česar je predstavljala nevarnost za obiskovalce.

Foto: zajem zaslona

Projekt izgradnje nove poti za gibalno ovirane je vodil znani arhitekt Manolis Korres, dolgoletni vodja direktorata za obnovo zgodovinskih spomenikov v Grčiji. O novi betonski poti je dejal, da so pri njenem načrtovanju želeli ostati zvesti kamnitim potem, ki so obstajale v antiki.

Novo pot je mogoče kadarkoli odstraniti

Novo sprehajalno pot so zgradili z uporabo posebne sintetične membrane, ki ščiti starodavne kamne, obenem pa omogoča enostavno odstranitev poti, če bi bilo to potrebno, je pojasni Korres.

Dostop za gibalno ovirane so izboljšali tudi z novim dvigalom in možnostjo prevoza z vozički za golf, v prihodnje pa nameravajo urediti tudi informacijske točke za slepe obiskovalce, ki se bodo lahko o Akropoli poučili s pomočjo maket in zapisov v Braillovi pisavi.

Preberite tudi: