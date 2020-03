Tudi to je način: karanteno prekršil, oblečen v dinozavra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po tem, ko so španske oblasti ljudem naročile, naj zaradi pandemije novega koronavirusa ne zapuščajo svojega doma, so policisti na ulici ustavili osebo, oblečeno v tiranozavra.

Španska policija je na Twitterju objavila zabaven video, ki prikazuje, kako neka oseba krši karanteno, saj se je na ulice odpravila oblečena v tiranozavra vrste T. rex.

Vlada je v Španiji razglasila strogo karanteno, ob čemer lahko državljani svoje domove zapuščajo le zaradi dela, nakupa živil, zdravil ali nujnih zdravstvenih primerov.

Izjema so tudi krajši sprehodi hišnih ljubljenčkov, je sporočil španski predsednik vlade Pedro Sánchez, a policija je ob incidentu s tiranozavrom šaljivo dodala, da dinozavri ne spadajo v to kategorijo: "V obdobju izrednih razmer je sprehod ljubljenčkov dovoljen, da lahko ti opravijo svojo potrebo. A mednje ne spadajo tiranozavri," so zapisali na Twitterju.

V Španiji koronavirus zahteval že več kot 760 življenj

Sicer pa je v zadnjih 24 urah v Španiji za virusom covid-19 umrlo 169 ljudi, zabeležili pa so 3.431 novih primerov okužbe, poroča STA.

Skupno je umrlo 767 ljudi, okužilo pa se jih je 17.147, je sporočilo špansko ministrstvo za zdravje. Ozdravelo je 1.107 ljudi. Zaradi kršenja pravil karantene so v zadnjih 24 urah aretirali 48 ljudi.

Španija je poleg Italije druga najbolj prizadeta evropska država zaradi pandemije. Tamkajšnje regionalne oblasti so danes enega od hotelov preuredile v bolnišnico za bolnike z blagimi znaki koronavirusne bolezni, s čimer želijo razbremeniti zdravstveni sistem.

