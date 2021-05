To so najpopolnejši hoteli tega leta

Zmagovalce je določil algoritem, ki je primerjal ocene nepremičnin in pregledoval visoko ocenjene fotografije. Algoritem je preučil mesta, ki so presegala oceno 4,5, in izbral 25 najboljših hotelov leta 2021.

Tukaj so najosupljivejša mesta, ki jih lahko obiščete vsaj enkrat v življenju, od vil na Maldivih do neskončnih bazenov na Baliju.

1. Emerald Maldives Resort & Spa, Maldivi

Zmagovalno letovišče, ki se je odprlo šele pred dobrim letom, ponuja 60 vil na otoku in 60 nad morjem. Po navedbah letovišča so vile "zgrajene tako, da se harmonično mešajo z lokalnim okoljem".

2. Golden Temple Hotel, Kambodža

Drugo mesto je dosegel hotel, ki ga TripAdvisor opisuje kot "barvno dekoracijo, združeno z visokokakovostnim pohištvom in kulturnimi umetniškimi deli".

3. Sextantio Le Grotte della Civita, Italija

Italijanski hotel, ki se je uvrstil na tretje mesto, se nahaja v kompleksu nekdanjih jamskih bivališč, vklesanih v goro.

4. La Fortuna at Atitlan, Gvatemala

Na četrto mesto se je uvrstilo letovišče, ki ga lahko obiskovalci obiščejo le s čolnom (petminutna vožnja), saj je praktično v džungli.

5. Rocabella Mykonos Hotel, Grčija

Peto mesto je dosegel grški hotel, ki ima le 21 sob, gosti pa ga opisujejo kot "dom, stran od doma".

6. Wapa di Ume Sidemen, Indonezija

Na šesto mesto se je uvrstil hotel na Baliju, ki je visoko v gorah in ponuja pogled na reko Undo.

7. Cavas Wine Lodge, Argentina

Hotel, ki se je znašel na sedmem mestu, je odlična destinacija za vse ljubitelje vina, saj se nahaja v vinogradu.

8. Baladin Zanzibar Beach Hotel, Zanzibar

Hotel, obkrožen s palmami in belim peskom, je eden izmed obiskovalcev opisal kot "majhen košček raja na Zemlji". Uvrstil se je na osmo mesto.

9. You and Me by Cocoon Maldives, Maldivi

Na devetem mestu se je znašel hotel, ki se ponaša s svetovno znano restavracijo pod vodo.

10. Fairmont Bab Al Bahr, Združeni arabski emirati

Na deseto mesto se je uvrstil hotel, ki ponuja olimpijski bazen, zasebno peščeno plažo in osem restavracij.

Preostali hoteli na seznamu:

11. Tam Coc Garden Boutique Resort, Vietnam

12. Grand Hotel Tremezzo, Italija

13. Makanda By The Sea, Kostarika

14. Hard Rock Hotel Los Cabos, Mehika

15. Haven Riviera Cancun, Mehika

16. W Koh Samui, Tajska

17. The Makadi Spa Hotel, Egipt

18. Wilderness Hotel Inari, Finska

19. Serrambi Resort, Brazilija

20. Dana Villas & Infinity Suites, Grčija

21. The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality, Singapur

22. Marina Bay Sands, Singapur

23. Heritance Kandalama, Šrilanka

24. Veranda High Resort Chiang Mai, Tajska

25. Palumboreef Beach Resort, Tanzanija

