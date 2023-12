Teh krajev prihodnje leto ne boste smeli obiskati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turisti so letos preplavili številna evropska mesta. Foto: Shutterstock

Leto 2023 je bilo v znamenju želje nadoknaditi izgubljeni čas. Po pandemiji covid-19 so turisti preplavili največja evropska mesta in destinacije, ki so bile v času pandemije zaprte ali zaradi kakršnihkoli drugih razlogov nedostopne.