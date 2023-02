Zapira se prva ljubljanska restavracija z Michelinovo zvezdico

Ljubljanska restavracija Atelje, prva dobitnica Michelinove zvezdice v glavnem mestu Slovenije, se zapira. Kot je pojasnil kuharski mojster Jorg Zupan, bodo spomladi na isti lokaciji z isto ekipo odprli nov lokal z nekoliko drugačnim konceptom.

Kot je pojasnil Zupan, bo v kuhinji še naprej poudarjal uporabo sezonskih in sledljivih sestavin, ob tem pa bo dal več poudarka sproščenemu pristopu k obedovanju, ki ga bo spremljala glasnejša glasba in prijateljsko, manj formalno vzdušje. Ime zaenkrat ostaja skrivnost, znano pa je, da bo kuhinja, v kateri se bo vrtela ista ekipa kot doslej, pozno v noč pripravljala manjše jedi, namenjene deljenju z družbo. Zupan je ob tem poudaril, da bo to prvi prostor v Ljubljani, katerega kuhinja bo delovala do 23. ure ali še dlje.

Jorg Zupan Foto: Matic Bajželj

"Atelje je bil zame tista prva pomembna prelomnica, prva priložnost, da začnem kuhati sam in povem svojo zgodbo, z njim sem rasel in oblikoval svojo vizijo. Ponosen sem na male in velike uspehe, ki smo jih dosegli z ekipo, in v čast mi je, da so naša prizadevanja opazili in podprli tudi največji. Po tehtnem premisleku sem se odločil, da zaključim to poglavje, da povem in ponudim nekaj novega," je še pojasnil Zupan.

S tem bodo s pročelja sneli tudi Michelinovo plaketo z zvezdico, ki so jo prejeli junija 2020. "Sporočiti naše načrte predstavnikom Michelinovega vodnika ni bila lahka odločitev. Hvaležni smo za njihovo podporo in zaupanje, ki sta nam omogočila številne nove priložnosti, in počaščeni, da smo lahko del te pomembne skupnosti," je povedal menedžer restavracije Matjaž Ivanc.

