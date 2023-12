Zvezdniki, ki so v letošnjem letu pokazali bistveno preveč #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekateri so ogromno pozornosti pritegnili zaradi bizarnosti, drugi zaradi pomanjkljivih oblačil.

Nekateri so ogromno pozornosti pritegnili zaradi bizarnosti, drugi zaradi pomanjkljivih oblačil. Foto: Profimedia

V uredništvu Siol.net smo izbrali nekaj največjih modnih spodrsljajev, ki so si jih letos s svojimi opravami privoščili zvezdniki.

Nekateri so ogromno pozornosti pritegnili zaradi bizarnosti, drugi pa zaradi pomanjkljivih oblačil, zaradi katerih so pokazali več, kot so morda želeli.

Največje modne spodrsljaje letošnjega leta si oglejte v spodnjem posnetku:

Preberite tudi: