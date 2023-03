Kolosej po 22 letih zapira svoja vrata

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ljubljanskega Koloseja so sporočili, da se z današnjim dnem zapirajo.

"Obveščamo vas, da Kolosej s 14. marcem zapira svoja vrata," so sporočili na družbenih omrežjih in svoji spletni strani, "vsem obiskovalcem, ki ste nam zvesto stali ob strani zadnjih 22 let, se zahvaljujemo za vse skupaj preživete trenutke."

"Se vidimo kmalu v kinu Komuna," so dodali.

Lastnik Kolosejeve stavbe je Ivo Boscarol

Kolosejevo stavbo je sicer septembra lani na javni dražbi kupil primorski poslovnež Ivo Boscarol, ki je za Siol.net pojasnil, da se zaradi preurejanja "Kolosej do nadaljnjega zapira in v njem nekaj časa ne bo več dosedanjih aktivnosti. Poslavlja se tudi dosedanje ime in po potrebni sanaciji ter preureditvi bomo z novim imenom Odiseja ponudbo kompleksa poživili z dodatnimi zanimivimi vsebinami."

