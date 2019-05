Tako je zdaj videti klet znanega dvorca v Brdih

Renesančni dvorec oziroma grad Dobrovo je nedvomno najbolj prepoznavna zgradba v Goriških brdih. Njegov zadnji lastnik, grof Silverij de Baguer, je veljal za izjemnega vinskega inovatorja, v začetku 20. stoletja je temeljito preuredil grajsko klet in jo med drugim opremil s tremi betonskimi cisternami, ki so bile znotraj obložene s steklom - to je bila v tistih časih najsodobnejša tehnologija.

Po vojni je klet uporabljala briška zadruga, zadnjič je v njej vrelo vino letnika 1986, v začetku novega tisočletja je do leta 2017 tam delovala vinoteka. Zdaj pa je Klet Brda tej grajski kleti nadela ime nekdanjega lastnika in ji vrnila namen, ki ga je imela v preteklosti - v njej zorijo vina. V briški zadrugi so se odločili, da bo to novi dom za vina de Baguer in A plus, najprestižnejši liniji iz njihove kleti, podobno ekskluziven pa bo tudi sam prostor.

Foto: Marijan Močivnik

Tam nameravajo vodene oglede in degustacije ponujati zahtevnejšim obiskovalcem, od ključnih kupcev do tistih gostov, ki, kot pravijo v kleti, "si bodo za vinsko doživetje pripravljeni vzeti več časa in seči malo globlje v žep".

Klet Brda pa lahko pobliže spoznate tudi s sodelovanjem v naši dobrodelni dražbi, z rebulo Bagueri so se namreč pridružili briškim vinarjem, ki so svoja vina donirali za dober namen.