Ko na šestdnevnem potovanju po Sloveniji ne srečaš niti enega turista, si lahko prepričan, da si ubral res zanimive poti.

Kaj je prva stvar, na katero pomislite ob besedi Prekmurje? Gotovo je nekaj slastnega – prekmursko gibanico, ki se ji ne more upreti noben obiskovalec te zasanjane dežele ob Muri. Nekateri pomislijo na štorklje, drugi na mline na Muri, tretji na vrelce zdravilnih vod. V Pomurju se nahajajo tri edinstvene vrste termalnih voda na svetu – črna, mineralna in parafinska. Kdor zaide v Pomurje, je lahko prepričan, da bo izvrstno jedel in se okrepčal z žlahtno kapljico ter da bo deležen prijaznosti domačinov na vsakem koraku. Pomurje je narečno, kulturno in jezikovno najbolj pestra slovenska pokrajina.

Brata Novak sta potepanje po Sloveniji zaključila v najbolj oddaljeni slovenski pokrajini. Še preden sta se poglobila v nekaj biserov te pokrajine, sta se okrepčala z zajetnim kosom prekmurske gibanice.

Pomurje ob reki Muri obsega Prlekijo, del Štajerske in Prekmurje ter hribčke Goričkega z vinorodnimi Lendavskimi goricami in Slovenske gorice z jeruzalemskimi vinogradi v Prlekiji. Znamenitosti, ki jih morate obiskati v Pomurju: - Park Expano v Murski Soboti, - Grad na Goričkem, - Plečnikova cerkev v Bogojini, - Stolp Vinarium v Lendavi, - jeruzalemski vinogradi, - Doživljajski park Vilkanija, - kapelica sv. Vida pri Bukovniškem jezeru v Dobrovniku, - Otok ljubezni v Beltincih.

Največji krajinski park in največja graščina

V največjem slovenskem krajinskem parku stoji tudi največja slovenska baročna graščina. V vasi Grad na Goričkem stoji peterokotna graščina po imenu Grad. Po številu sob in skupni površini se z njim ne more primerjati nobeno drugo grajsko poslopje v Sloveniji, pa jih imamo res veliko. Plemiči v gradu Grad so imeli vsak dan v letu na voljo drugo sobo, saj jih je kar 365. Nekatere so urejene celo za prenočitev gostov. Grajsko poslopje obdaja velik park, ki je bil zasnovan v angleškem slogu.

Na grajskem dvorišču pa boste mogoče začutili energije iz zemeljskih globin, ki jih večina ljudi čuti kot toploto ali mravljince. Z gradom je povezanih nekaj legend, najbolj znana je legenda o zmaju z zlato krono.

Grad s tlorisom v obliki pentagrama, ki so ga postavili templarji v času križarskih vojn v 11. stoletju, je bil v lasti različnih madžarskih fevdalnih rodbin. Zdaj pa je vključen v Cesto gradov, ki povezuje 36 lokacij gradov in dvorcev v Sloveniji in Avstriji.

Grad Grad ponuja prenočišča v grajskih sobanah, degustacije vin v grajski kleti, najem prostorov za različne priložnosti (civilne poroke, seminarji, konference, koncerti). Obiskovalci lahko uživajo v vrelcih blagodejne zemeljske energije in se naužijejo dobrot iz grajske trgovine z rokodelskimi izdelki in domačimi produkti.

Obnovljeni prostori so namenjeni predstavitvi naravne in kulturne krajine ter zgodovinske in etnološke dediščine Goričkega.

Goričko obiskovalcem ponuja slikovito kulturno krajino z visoko biotsko raznovrstnostjo in številnimi kulturnimi spomeniki.

Plečnikove sledi v Prekmurju

Veliki arhitekt svetovnega slovesa, Jože Plečnik je velik pečat pustil tudi v Prekmurju. V vasici Bogojina stoji cerkev Gospodovega vnebohoda in velja za eno lepših stavb slovenske sakralne arhitekture in najbolj znamenito svetišče Pomurja.

Okroglo svetišče v osrčju Goričkega

Cerkev sv. Nikolaja v Selu oziroma Rotunda Prekmurje je bogata zakladnica kulturne dediščine, eden izmed pomembnejših spomenikov je vsekakor romanska rotunda v Selu. Mala cerkvica okroglega tlorisa je videti kot zapuščeno kamnito gnezdo sredi cvetočih travnikov.

To edinstveno svetišče vasici Selo na vzhodnem Goričkem je izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture iz sredine 13. stoletja. V resnici pa je rotunda najstarejši arhitekturni spomenik v občini Moravske Toplice in legenda pravi, da naj bi cerkev najprej pripadala templjarjem.

Prekmursko zeleno zlato

Oljarna Jeruzalem SAT, kjer pridelujejo pristno prekmursko bučno olje, je odličen kraj, kjer obiskovalec tega dela Slovenije lahko poišče prava darila za svoje domače. Potem ko sta se Aleš in Igor Novak preizkusila v pridelavi prleškega zelenega zlata, sta si zaslužila tudi nekaj dobrega – bučno olje in pražene bučnice, ki v Prlekiji veljajo za prleško viagro, zato predvidno s tem, kje in s kom jih boste uživali.

Bučno olje je ena največjih kulinaričnih dragocenosti severovzhodne Slovenije, ki z značilnim aromatičnim vonjem in okusom zaseda nepogrešljivo mesto v kulinariki.

Središče ob Dravi – Oljarna Jeruzalem SAT Zgodba oljarne in mešalnice Jeruzalem SAT sega v leto 1919, ko se je pričela prva pridelava bučnega olja. V upravljanju jo je imela družina Vargazon. Leta 1927 je bila ustanovljena Središka oljarna, ki je v lasti zaposlenih in njenimi sodelujočimi člani.

Štajersko prekmursko bučno olje, ki mu pravijo tudi zeleno zlato, je pridelano po naravnem tradicionalnem postopku in se uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo.

Šest nepozabnih dni in niti enega turista

Domačija Firbas

Na domačiji Firbas, kjer sta ob namakanju v lesenem bazenčku in leseni kadi oziroma čebru nazdravila na šest lepih regij, ki sta jih obiskala med kratkim potepanjem z Berlingom po Sloveniji, sta Aleš in Igor presenečeno odkrila, da na svoji poti nista srečala niti enega turista, kar je poseben dosežek. Odkrila sta kraje, ki še vedno veljajo za manj prepoznavne in še čakajo, da jih ljudje bolje spoznajo.

Oddih na pristnem koščku podeželja

Domačija Firbas, ki spada v evropsko mrežo Hiš s tradicijo, se nahaja na tromeji Gornje Radgone, Cerkvenjaka in Sv. Jurija velja za eno najbolj tradicionalnih prleških domačij. Pri njih boste spoznali tradicionalne jedi: meso v tünki, lük, kislo juho, potrebušino, prleško gibanico na loparju.

Z domačije naravnost v preteklost

V okolici Domačije Firbas lahko potujete 5.500 let v preteklost. Rekonstruirana prazgodovinska naselbina Šafarsko ponuja prikaz bivanja ter način gradnje v bakreni dobi. V okolici domačije Firbas lahko obiščete še:

- naravne vrelce mineralne vode. Pot med vrelci življenja, ki se vije od Gornje Radgone, Spodnje Ščavnice, Ivanjševcev, Negove, Stavešincev, pa nazaj do Gornje Radgone, je dolga 40 kilometrov.

- Biotermalna pot, ki vodi od Male nedelje, preko Blaguškega jezera, Sv. Jurija ob Ščavnici, znanega po svojem mlinu na veter na Stari gori. Ste vedeli, da je bil sveti Jurij vitez iz Kapadokije?

- Negovski grad z zeliščnim parkom. Grad Negova je kulturni spomenik državnega pomena, arhitekturna, turistična ter poslovna atrakcija, ki se lahko pohvali z urejenim bogatim zeliščnim parkom.

- Puhov muzej v Sakušaku. Na kraju, kjer je nekoč stala Puhova rojstna hiša, na Sakušaku 79, stoji stanovanjska hiša, ki s spominsko ploščo opozarja mimoidoče, da so prišli do domačije, na kateri se je leta 1862 rodil svetovno znani izumitelj Janez Puh.

- Rimske gomile Cerkvenjak. Rimsko gomilno grobišče v Anželovem gozdu v Brengovi je arheološki park, ki velja za enega pomembnejših kulturnih spomenikov rimske civilizacije. Grobišče izpred 1800 let obsega 15 okroglih gomil.

