Wine&Walk: pristni užitki Medžimurja tudi v enem dnevu

Medžimurje (izvirno: Međimurje) je skrajni sever Hrvaške, stisnjen med reki Muro in Dravo, tik ob meji s Slovenijo in Madžarsko ter nedaleč od Avstrije. Najmanjša izmed 20 hrvaških županij ima presenetljivo za ponuditi veliko naravnega in kulturnega – tudi za krajši oddih, izlet ali potovanje ob koncu tedna. Seznamu tamkajšnjih doživetij pa so dodali še en dogodek, ki še posebej gradi na pristnosti in lokalnih posebnostih.

Medžimurje sestavljata dve izrazito različni pokrajini: nižinsko spodnje Medžimurje ob reki Dravi in zgornje Medžimurje, gričevnato območje ob meji s Slovenijo, kjer prevladujejo razgledni vinorodni hribi in majhne vasi. Te povezujejo vijugaste, a urejene ceste med vinogradi, sadovnjaki in gozdovi, kar pokrajini daje umirjen in domač značaj.

Narava in rekreacija v ospredju

Medžimurje že dalj časa gradi svojo turistično ponudbo predvsem za ljubitelje aktivnega oddiha. Ob reki Muri poteka Mura Drava bike trail – mednarodna kolesarska pot, ki povezuje Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško. Območje reke Mure je zavarovano kot naravni park, kjer so na voljo tudi učne poti, opazovališča za ptice in informativne točke o lokalni flori in favni.

Pokrajina ponuja tudi številne izhodiščne točke za pohodništvo ali kolesarjenje med griči, kjer se odpirajo razgledi na okoliške vinograde in vasi, kar omogoča sproščeno raziskovanje brez naglice.

Zgornje Medžimurje je gričevnato območje severozahoda Hrvaške ob meji s Slovenijo, kjer prevladujejo razgledni vinorodni hribi in majhne vasi. Foto: Hrvaška turistična skupnost

Lokalna kulinarika brez pretiravanj, a z dušo

Gastronomsko ponudbo Medžimurja v največji meri opredeljuje preprosta, domača hrana, pogosto postrežena v lokalnih gostilnah ali vinskih kleteh. Jedi so sezonske, pripravljene iz krajevnih sestavin, z izrazito povezanostjo z letnimi časi in lokalno pridelavo. Zaradi razširjenosti vinogradov je močno razvita tudi vinska kultura.

Ob razvejanih cestah so označene manjše vinske kleti, ki jih je mogoče obiskati brez predhodne najave. To spodbuja spontano raziskovanje in omogoča pristnejši stik z lokalnim okoljem. Slovenski obiskovalci so najpogostejši tuji gosti v Medžimurju , kar ne preseneča – Medžimurje je s svojo lego tik ob meji s Slovenijo hitro in preprosto dostopno iz praktično vseh delov naše države.

Direktor predstavništva Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji Bruno Bonifačić na predstavitvi turistične ponudbe Medžimurja v Ljubljani Foto: Srdjan Cvjetović

Dogodek, ki združi gibanje ter pokrajino in njeno vino

Medžimurci za svojo regijo povedo, da se jo najbolje doživi počasi – in zato so seznamu dogodkov in prireditev dodali še povsem nov dogodek Wine & Walk, za katerega so prepričani, da to idejo uresniči na najneposrednejši način.

To je organiziran 12-kilometrski pohod po vinorodnem zgornjem Medžimurju, ki bo potekal 25. oktobra v Štrigovi in njeni okolici. Udeleženci se bodo na poti med griči in vinogradi ustavili na osmih vinskih postajah in šestih kulinaričnih točkah, kjer bodo spoznali lokalna vina in jedi ter zgodbe vinarjev in domačinov.

Dogodek združuje rekreacijo, druženje in odkrivanje krajevne kulture – brez gneče in hitenja. Število udeležencev je namenoma omejeno na največ 200 oseb, saj organizatorji verjamejo, da le v vodenih skupinah z največ 50 osebami lahko v polnosti predstavijo vse vrednote regije – ne le vina, temveč tudi mirno pokrajino in spoštovanje do prostora, skozi katerega se obiskovalci premikajo.

Poskrbeli so tudi za prometno varnost: v okviru vstopnine udeležencem po pohodnih in vinskih užitkih zagotavljajo tudi prevoz do namestitev, kot so toplice v Svetem Martinu na Muri – sodelujočim se tako ni treba obotavljati med obiskom kleti, saj jim ta dan ne bo treba voziti.