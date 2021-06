Spakirajte kot pravi mojstri

Kako s čim manj stresa in zapletov opraviti z vsakoletno sezonsko selitvijo, ko se družina odpravi na težko pričakovane počitnice?

Z nekaj triki in nasveti smo lahko kos še tako nemogočim situacijam in kupom prtljage, ki se na predvečer potovanja čudežno pojavi na parkirišču pred avtomobilom. Senčniki, ležalniki, podloge za spanje, ogromni slamnati klobuki, šotori za senco, "vodni program", sup, igrače, posoda in zaloge hrane.

Vse to naj gre v navaden družinski avtomobil? Pravi mojstri sestavljanja, ki se z inženirsko natančnostjo lotijo vsakega tovrstnega izziva, si že manejo roke in se veselijo čestitk, ki jih bodo deležni po uspešno končani misiji.

Malo manj spretni in tisti, ki niso obdarjeni z veliko mero potrpežljivosti in iznajdljivosti, pa dobijo potne roke, srce jim začne hitreje biti, postanejo rahlo nervozni in pri njih zato nikoli ne vemo, kaj bo zares pristalo v prtljažniku, kaj pa bo ostalo v domači garaži.

Ko vas do dopusta loči le še prtljaga

Morske dogodivščine, potepanja po gorah, raziskovanje neznanih krajev z družino – to so idilični trenutki, ki dopustu dajejo tisti čar, da je tudi misel na pakiranje in celotno organizacijo potovanja veliko lažja.

Tako težko pričakujemo dopustniške dni. Komaj čakamo, da se začne prvi dan oddiha, seveda po tem, ko že vse spakiramo, zložimo v prtljažnik, se odpravimo na pot, srečno prispemo na cilj in na koncu tudi bolj ali manj uspešno vse razpakiramo ter si ustvarimo udobne razmere za bivanje na dopustu.

Potem se počitnice šele zares uradno začnejo. Za to, da je ta sezonska selitev čim bolj brez skrbi in brez stresa opravljena, potrebujemo nekaj iznajdljivosti, veliko mero potrpežljivosti, složno sodelovanje celotne družine in nasvete izkušenih mojstrov.

Pravilno natovorjena in zložena prtljaga je nujna, saj le tako lahko zagotovimo varen prevoz potnikov in tovora, ki se sicer lahko nenadzorovano premika po vozilu, kar predstavlja veliko nevarnost za voznika in potnike.

Prvo pravilo: Pregled prtljage

Preden začnemo zlagati stvari, si ob avtomobil zložimo ves tovor, ki ga nameravamo odpeljati s seboj na počitnice. Tudi najmanjše predmete, ki jih lahko razporedimo med večje kose, saj moramo zapolniti vse proste predele v prtljažniku.

Drugo pravilo: Večji in težji kosi na dno, lažji na vrh

Ljudje želimo na dopustu uživati, zato imamo s seboj tudi stvari, ki niso nujne za preživetje stran od doma. Čeprav so prtljažniki družinskih enoprostorcev veliki, pa moramo upoštevati glavno pravilo natovarjanja: težke in velike kose najprej zložimo v prtljažnik, in sicer na dno. Začnemo z mizo in stoli za kampiranje.

Če imamo razne mreže, kljukice ali razdelilne police, lahko tovor še dodatno pritrdimo.

Tretje pravilo: Prtljaga naj ne sega do stropa

Če je prtljage toliko, da bomo napolnili celoten prtljažni prostor, moramo obvezno namestiti razdelilno mrežo, ki prtljago varuje, da med nenadnim zaviranjem ne odleti naprej v potniško kabino oziroma da se ne premetava po zadnjih klopeh avtomobila. Prtljažnik lahko napolnimo le do višine naslonjal druge vrste. Na vrhu razporedimo lahke predmete, kot so podloge za na plažo, čevlji, spalne vreče, pripomočki za plavanje in blazine.

Manjše predmete, ki niso res lahki, fiksiramo nekam med prtljago, saj imajo lahko ob nenadnem naletu hitro veliko naletno težo.

Četrto pravilo: Zapolnimo odlagalna mesta v avtomobilu

Nekaj prtljage lahko zložimo tudi v kabino, a jo moramo pritrditi. Izkoristimo tudi odlagalne prostore v avtomobilu, sploh v predale, ki jih je mogoče zapreti. Telefone in tablice shranimo v žepe na zadnji strani prednjih sedežev.

Peto pravilo: Prilagodimo hitrost vožnje

Ne pozabite pa tudi na to, da tovorno preobremenjeno vozilo pomeni preobremenitev mehanskih komponent, zato se vozilo med vožnjo obnaša drugače, kar moramo upoštevati pri manevriranju in predvidevanju situacij na cesti. Skrajša se tudi zavorna pot vozila. Hitrost vožnje zato ustrezno prilagodite.

Šesto pravilo: Prtljago tudi zavarujte

Prtljaga v vozilih mora biti posebej zavarovana. Če pride do nesreče in fizične škode na vozilu ter na dodatnih delih, recimo na strešnem kovčku, bo zavarovalnica, če imate sklenjeno avtomobilsko kasko zavarovanje, krila le škodo na vašem vozilu.