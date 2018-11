Neurje spremenilo obliko slovite hrvaške plaže #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neurja in močan veter niso v preteklih dneh prizanašali niti našim sosedom. Zaradi močnih vetrov je svojo obliko, kot že večkrat pred tem, spremenila tudi slovita hrvaška plaža, ki velja za eno izmed najlepših v Jadranskem morju.

Zlatni rat, ki leži v kraju Bol na otoku Brač, je po vremenskih ujmah ponovno spremenil svojo obliko. Plažo, ki je bila v preteklosti poimenovana tudi kot najlepša plaža Evrope, so preoblikovali močni vetrovi in morski tokovi, poroča Jutarnji.hr.

Peščena plaža pred neurjem ...

Foto: Roni Marinković

... in po njem.

Foto: Roni Marinković

Zlatni rat ne velja ne samo za eno izmed najlepših in priljubljenih hrvaških plaž, temveč tudi za naravni fenomen, ki ima pestro geomorfološko sestavo. Peščene stranice se vijejo po dolžini približno 400 metrov, po sredini pa ne manjka borovcev in drugega rastja, še poroča Jutarnji.hr. Lokacija je priljubljena ne samo med domačini, temveč tudi med tujci in deskarji na vodi.