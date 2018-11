Sledi princese Sisi v Ljubljani

Danes je Bavarski dvor eno od prometnih ljubljanskih vozlišč, kraj nekaterih poslovnih stavb, novega prestižnega hotela, dela načrtovanih Severnih mestnih vrat, nekaj lokalov s hitro prehrano, svojevrstnih prodajaln, različnih poslovalnic ter prav tako tudi prostor Kozolca.

Nekdanji hotel porušili zaradi širjenja ceste

Stanovanjska stavba iz začetka 50. let prejšnjega stoletja, ki predstavlja enega od manifestov moderne arhitekture na Slovenskem, je nastala po načrtih Eda Mihevca. Ta se je pri njeni zasnovi zgledoval po vzoru koncepta stavbe Unité d'habitation francoskega arhitekta Le Corbusierja.

Umestili so ga med Medjatovo hišo in nekdanjim ljubljanskim hotelom Bavarski dvor, ki je bil porušen leta 1962, in sicer zaradi preurejanja takratne Titove ceste.

Stanovanjska stavba, ki se je je med gradnjo prijelo ime Kozolec, je v 60. letih prejšnjega stoletja nastala po načrtih arhitekta Eda Mihevca. Foto: Ana Kovač

Kora bar v Ljubljani

Za desno stran tega dela mestnega prostora bo marsikateri starejši ali izkušeni Ljubljančan in Ljubljančanka uporabila tudi poimenovanje Kora bar. To je bila v 70. letih ena prvih picerij v Ljubljani.

Ob Kora baru sta to bili še piceriji Parma in Konditor na Čopovi, kjer je zdaj McDonalds. Parma v podhodu Maximarketa se je z nekajletnim odmorom, ki mu je sledila prenova, s svojimi klasikami ohranila do danes. Medtem ko sta Konditor in Kora bar ostala le v spominu, in kot rečeno, pri nekaterih še v poimenovanju.

Prav to pa drži za celotni prostor Bavarskega dvora, ki nosi ime po nekdanjem hotelu. Tudi desetletja po tem, ko so za njim izbrisane že vse fizične sledi.

Hotel v čast avstrijske cesarice

Hotel Bavarski dvor (Baierischer Hof) je ime dobil verjetno v čast avstrijske cesarice Elizabete (Sisi), ki je bila doma z bavarskega dvora. Bila je četrti otrok Maksimilijana Bavarskega in princese Ludovike Bavarske. Leta 1854 se je Sisi poročila s Francem Jožefom in tako živela na Dunaju.

Poslopje ljubljanskega hotela, ki je stalo ob nekdanji Dunajski cesti, je leta 1851 zgradil Hernik Stadler. V zgodovini te stavbe, kot v svojem članku o ljubljanskih hotelih do druge svetovne vojne zapisujeta Barbara Pešak Mikec in Nataša Budna Kodrič, je zapisana smrt Jožefa Ressla. Izumitelj ladijskega vijaka je tu umrl na službeni poti skozi Ljubljano.

Stadler je hotel po petih letih prodal Lambertu Karlu Lukmanu. V sedemdesetih letih se je Lukmanova hči Amalija poročila z Ivanom Vilharjem, trgovcem in užitninskim zakupnikom.

Leta 1876 sta zakonca postala lastnika hotela. Del njune storitve pa je bil tudi omnibus, s katerim sta po goste pošiljala na kolodvor.

Arhivske fotografije Muzeja novejše zgodovine Slovenije



Foto: Peter Lampič, hrani: MNZS

Foto: Svetozar Guček, hrani: MNZS



Podiranje na Bavarskem dvoru. Foto: Miloš Švabić, hrani MNZS

Menjava lastnikov

Johann Kosar je bil naslednji lastnik hotela Bavarski dvor z restavracijo. V njegove roke je ta prišel leta 1887, po njegovi smrti pa ga je leta 1896 prevzel Viktor Peče.

Do leta 1901 je bilo pred hotelom postajališče cestne železnice, tudi v svojem omenjenem članku zapisujeta zgodovinarki, ki je južni kolodvor povezovala z mestnim središčem.

Bavarski dvor nosi ime po nekdanjem istoimenskem hotelu, ki je stal na tem delu mesta. Stavbo, v kateri je deloval, so zgradili v 19. stoletju, porušili pa leta 1962. Foto: Ana Kovač

Zaton bavarskega hotela

Hotel Bavarski dvor je deloval do februarja leta 1901, ko je stavbo nato kupila Gospodarska zveza. V njej so uredili pisarne in skladišča. Objekt so leta 1962 porušili.

A ne glede na to, da hotela ni več, prav tako ne stavbe, kjer je nekoč deloval, se je njegovo ime ohranilo do danes.

