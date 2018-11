Ljubljanski jambori z rdečo zvezdo: v 90. letih so jih odžagali, zdaj trije spet stojijo

Vpadljive konstrukcije, ki so nekoč stale na križiščih ljubljanskih mestnih vpadnic, so kot del ureditve Poti spominov in tovarištva postavili sredi 80. let prejšnjega stoletja. Po osamosvojitvi jih je, čeprav so bile kulturno zaščitene, takratna lokalna oblast odžagala, replike treh pa so letos ponovno postavili, da bi obnovili in ohranili zgodovinski spomin.

Sedem visokih jamborov, katerih funkcija je bila smerokaz, je (bilo) del celostnega označevanja in grafične podobe Poti spominov in tovarištva, današnje POT-i. Arhitekt Janez Koželj, avtor ureditve iz 80. let prejšnjega stoletja in današnji podžupan Ljubljane, meni, da so bili prav ti eden najbolj prepoznavnih elementov poti.

Jambore z rdečo zvezdo, ki so nekoč stali na križiščih mestnih vpadnic, so kot del ureditve Poti spominov in tovarištva postavili sredi 80. let prejšnjega stoletja. Tako kot celotna POT, kot se imenuje danes, so simbol svobode, solidarnosti in poguma. Jambor, ki spet stoji na Tržaški cesti. Foto: Ana Kovač

In to so še danes, poudarja Koželj, pa ne samo zaradi svoje oblike, temveč tudi zaradi načina postavitve jamborov, ki konzolno visijo v obliki prostorske diagonale, nagnjene na cesto. "Na ta način se ustvarja neobičajna dinamična kompozicija sestavljene konstrukcije, ki premaguje gravitacijo."

Leta 1991 so jih zaradi ideoloških razlogov pod pretvezo prenove nezakonito odžagali. Letos maja so tri od sedmih jamborov vrnili na njihova izhodišča. V današnji Ljubljani tako spet stojijo ob Tržaški, Šmartinski (na fotografiji) in Litijski cesti. Foto: Ana Kovač

Prostorska znamenja in simbolno sporočilo

"Osnovni namen jamborov je bil zagotoviti sprehajalcem in tekačem orientacijo na tistih odsekih, kjer je POT (spominov in tovarištva) prečkala mestne vpadnice," o smerokazih še pravi arhitekt. Poleg prostorskega znamenja so jambore uporabljali tudi za izobešanje zastav ob državnih praznikih in množičnih prireditvah na POT-i.

Arhivski posnetki ljubljanskih jamborov



Foto: Arhiv Janeza Koželja

Foto: Arhiv Janeza Koželja

Foto: Arhiv Janeza Koželja

Navezujejo se na izročilo avantgardne umetnosti

Oblikovani so bili v konstruktivističnem izrazu in dinamični obliki, njihovo simbolno sporočilo pa se navezuje na izročilo avantgardne umetnosti, dodaja Janez Koželj. "Kompozicija šestih trikotnikov pa je z določene strani sestavila prostorsko podobo peterokrake zvezde – simbola svobode."

Tako so jambori v mestnem prostoru zaznamovali in vanj vpisovali temeljno sporočilo celotne Poti spomina in tovarištva - svoboda, solidarnost in pogum. Poleg krepitve zgodovinskega spomina pa je POT, ki vodi po trasi nekdaj z žico okupirane Ljubljane, danes tudi ena njenih največjih zelenih površin, največji mestni park in najdaljši drevored.

Jambori so bili oblikovani v konstruktivističnem izrazu in dinamični obliki, njihovo simbolno sporočilo pa se navezuje na izročilo avantgardne umetnosti, pravi avtor ureditve celotne POT-i, arhitekt Janez Koželj. "Kompozicija šestih trikotnikov je z določene strani sestavila prostorsko podobo peterokrake zvezde – simbola svobode." Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ideološko odžagani pod pretvezo prenove

Vendar pa v rdečih jamborih v preteklosti niso vsi videli simbolov svobode, temveč simbole komunizma. Po osamosvojitvi jih je zato takratna ljubljanska oblast pod vodstvom župana Jožeta Strgarja odstranila.

"Gospod Janez Lesar, ki je bil tedaj odgovoren za komunalne zadeve, je dal jambore odžagati čez noč z izgovorom, da jih je treba zaradi zaščite pred rjavenjem na novo prebarvati," o preteklem dogajanju pripoveduje avtor ureditve.

Del nekaterih jamborov, zvezde, hranijo v Muzeju novejše zgodovine. Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Niso jih prebarvali v modro in zvezde v rumeno

Da bi jambore rešili, mu je bila ponujena možnost, da konstrukcije prebarva v modro, zvezdo pa v rumeno, s čimer bi zaznamovali pot Slovenije v Evropsko unijo, o mogočem kompromisu še pojasnjuje Koželj. Jambor na Šmartinski cesti. Foto: Ana Kovač

Vendar se to ni zgodilo, vseh sedem jamborov so tako leta 1991 odstranili, poškodovane pa je bilo mogoče najti na odlagališču na Zaloški cesti. Ostanke zvezd, ki so bili v pomoč pri nastajanju nedavnih replik, hranijo v Muzeju novejše zgodovine.

Jambor v obliki mlaja na Dunajski cesti

Kasneje so na Dunajski cesti postavili jambor v obliki mlaja in barv slovenske zastave. "Podoba nadomestnega jambora je po tako imenovani postmodernistični metodi citiranja združevala obliko tradicionalnega mlaja, okroglega templja – tolosa in tribarvnega totema, kakršnega je postavil Jože Plečnik pred pročelje Peglezna," pojasnjuje Janez Koželj.

Iz treh delov sestavljen jambor je bil na Poljanski cesti ob svojem nastanku postavljen kot simbol "združitve Slovencev, Hrvatov in Srbov v Kraljevino Jugoslavijo".

Jambor na Litijski cesti. Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Jambori poti

Maja letos so tri kovinske jambore, ki so nekoč stali ob Poti spominov in tovarištva ter bili "požagani nezakonito in s prevaro", kot so ob njihovi postavitvi zapisali na MOL, vrnili na prvotno mesto. Replike smerokazov zdaj spet stojijo ob Tržaški, Šmartinski in Litijski cesti. V delu javnosti so postavitvi replik nasprotovali.

Kot pravi arhitekt in podžupan Janez Koželj, je namen rekonstruiranja jamborov, ki so del zaščitenega naravnega in kulturnega spomenika POT, obnoviti zgodovinski spomin. Ob tem še pravi, da vračanja preostalih jamborov na svoja izhodišča ne more napovedati, ker lokacije teh niso na zemljiščih v lasti MOL. Ali pa zaradi drugih razlogov, kot so rekonstrukcija križišča ali spremenjena komunalna voda, zaradi česar jih tja, kjer so stali nekoč, ne morejo več postaviti.

Foto: Bojan Puhek

