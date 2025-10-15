Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Sreda,
15. 10. 2025,
10.30

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
Challe Salle

Sreda, 15. 10. 2025, 10.30

1 ura, 11 minut

Challe Salle in sporočila mladoletnicam: vpletla se je policija

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Challe Salle | Foto Mediaspeed

Foto: Mediaspeed

Ljubljanski kriminalisti preiskujejo ozadje opolzkih sporočil, ki naj bi jih vrhniški raper pošiljal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Morebitne žrtve tovrstnih dejanj pozivajo, naj to prijavijo.

Pred kakšnima dvema tednoma je Aleksandar Repić, na Instagramu znan pod vzdevkom Nepridiprav, na tem omrežju delil več sporočil ter nazornih posnetkov, ki naj bi jih raper Challe Salle pošiljal mladoletnemu dekletu. Kot je Repić povedal za Slovenske novice, je glede teh objav v stik z njim stopil kriminalist in ga prosil za kontaktne podatke dekleta. Ona je v pogovor s kriminalistom privolila, nato pa tudi podala ovadbo zoper Sašo Petrovića, kot je raperjevo pravo ime.

Da preiskujejo ozadje objav, so za Slovenske novice potrdili tudi v ljubljanskem sektorju kriminalistične policije in ob tem pozvali, "da morebitne žrtve tovrstnih dejanj sodelujejo s policisti in kriminalisti ter dejanja prijavijo".

Ob tem so zagotovili, da bodo "policisti in kriminalisti storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo".

Preberite še:

Challe Salle, Trkaj
Trendi Po Challetu Salletu udaril tudi Trkaj: Kot oče hčerke tega ne morem mirno prebaviti
Challe Salle
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.