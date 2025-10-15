Challe Salle in sporočila mladoletnicam: vpletla se je policija

Ljubljanski kriminalisti preiskujejo ozadje opolzkih sporočil, ki naj bi jih vrhniški raper pošiljal dekletom, med njimi tudi mladoletnim. Morebitne žrtve tovrstnih dejanj pozivajo, naj to prijavijo.

Pred kakšnima dvema tednoma je Aleksandar Repić, na Instagramu znan pod vzdevkom Nepridiprav, na tem omrežju delil več sporočil ter nazornih posnetkov, ki naj bi jih raper Challe Salle pošiljal mladoletnemu dekletu. Kot je Repić povedal za Slovenske novice, je glede teh objav v stik z njim stopil kriminalist in ga prosil za kontaktne podatke dekleta. Ona je v pogovor s kriminalistom privolila, nato pa tudi podala ovadbo zoper Sašo Petrovića, kot je raperjevo pravo ime.

Da preiskujejo ozadje objav, so za Slovenske novice potrdili tudi v ljubljanskem sektorju kriminalistične policije in ob tem pozvali, "da morebitne žrtve tovrstnih dejanj sodelujejo s policisti in kriminalisti ter dejanja prijavijo".

Ob tem so zagotovili, da bodo "policisti in kriminalisti storili vse, kar je v naši moči, da žrtev zaščitimo".

Preberite še: