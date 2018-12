Silvestrovanja v slovenskih hotelih: stotak na glavo bo težko dovolj

Če načrtov za silvestrovo še nimate, ne bi pa radi obsedeli doma v družbi silvestrskega TV-programa, je ena od možnosti to, da novo leto pozdravite v katerem od hotelov po Sloveniji. V večini, predvsem tistih najprestižnejših, prirejajo slavnostne večerje, ki se jih lahko udeležite tudi, če v hotelu ne boste prespali.

Ljubljana

Najvišje silvestrovanje v Ljubljani bo v hotelu Intercontinental, edinem hotelu s petimi zvezdicami, ki ga ima glavno mesto. V tamkajšnji restavraciji prirejajo slavnostno večerjo z glasbeno spremljavo, ognjemet pa bodo gostje spremljali s terase, verjetno najboljše strateške točke v Ljubljani.

Razgled z Intercontinentalove terase Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za večerjo s šestimi hodi je treba odšteti 150 evrov na osebo, v to ceno ni vključena pijača med večerjo, zato pa so vključene menda neomejene količine šampanjca, ki ga bodo točili ob odštevanju do polnoči.

Tradicionalno silvestrovanje v ljubljanskem hotelu Slon bo obsegalo slavnostno večerjo s hladno-toplim bifejem in tudi kuhanjem v živo. Za 115 evrov na osebo, kolikor znaša cena silvestrovanja, med drugim obljubljajo jastogovo juho, črne tartufe in "razvpito Slonovo jagodno torto", ob polnoči pa kakšen kozarček penine. Za glasbeno spremljavo bo skrbela skupina Jazz Punt Big Band s kar 17-članskim orkestrom.

Foto: Ana Kovač

V Grand hotelu Union v Ljubljani prav tako pripravljajo večerjo s hladno-toplim bifejem, ki jo bo spremljala glasbena spremljava, po večerji, ki se bo končala pol ure pred 23. uro, pa sledi zabava v Unionski dvorani, kjer bo zbrane v disco in house ritmih zabaval italijanski didžej Claudio de Tullio.

Kombinirana vstopnica za večerjo in zabavo stane 130 evrov, v to ceno so vključeni koktajl dobrodošlice, voda, sok in trije kozarci rdečega ali belega vina na večerji ter pijača dobrodošlice na zabavi. Če bi večerjo preskočili, boste za silvestrsko zabavo v Unionski dvorani odšteli 40 evrov na osebo, za VIP-obravnavo, ki vključuje zasebno sedišče in steklenico penine, pa bodo za dve osebi zaračunali 160 evrov.

Bled

Še nekoliko višje kot v Ljubljani so cene hotelskih silvestrovanj na Bledu. Najvišjo ceno, na katero smo naleteli med pregledovanjem ponudb, so za silvestrovanje postavili v blejskem Grand hotelu Toplice. Za slavnostno večerjo v dvorani Grand, ki bo obsegala osem hodov, spremljala pa jo bo živa glasba, bo treba odšteti 215 evrov.

V ta znesek je vključen kozarec penine za dobrodošlico, preostalo pijačo bo treba doplačati. V istem hotelu bo sicer še eno silvestrovanje, bližje plitvejšim žepom - za 45 evrov po osebi se boste lahko ob hladnem bifeju družili v Jezerskem salonu, tudi tam vam pripada pijača dobrodošlice.

V Grand hotelu Toplice prirejajo dve silvestrovanji, za prestižnejše je treba odšteti 215 evrov na osebo. Foto: Miha First

V hotelu Triglav, ki ima enega najlepših pogledov na Blejsko jezero, je medtem treba za slavnostno večerjo ob živi glasbi odšteti 149 evrov na osebo, v to ceno je vključen aperitiv, vsak gost pa bo dobil tudi darilo.

Silvestrovati je mogoče tudi v drugih Savinih hotelih na Bledu. V pred kratkim prenovljenem hotelu Rikli Balance, nekdanjem hotelu Golf, boste za večerjo ob živi glasbi odšteli 190 evrov, v hotelu Park, kjer prav tako ponujajo večerjo in živo glasbo, pa 140 evrov na osebo.

Portorož

Na slovenski obali je medtem najprestižnejša možnost, kako skočiti v leto 2019, v hotelu Kempinski Palace. Tam prirejajo dve silvestrovanji: tisto v njihovi razkošni restavraciji Sophia je že razprodano, še vedno pa je mogoče rezervirati silvestrovanje v Kristalni dvorani, kjer bo gostom na voljo hladno-topli bife. Cena te izkušnje je 195 evrov na osebo, pijačo je treba doplačati.

Silvestrovanje, namenjeno tako hotelskim kot zunanjim gostom, prirejajo tudi portoroški hoteli LifeClass. V petzvezdičnem hotelu Slovenija boste za večerjo s sedmimi hodi, pred katero bodo postregli aperitiv, sklenili pa jo z novoletno torto in polnočnim bifejem, odšteli 190 evrov na osebo.

