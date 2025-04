V Rogaški Slatini je naprodaj več namestitvenih objektov. Izklicna cena za Hotel Donat s štirimi zvezdicami je 26,5 milijona evrov, hotela Slatina in Medical pa sta skupaj naprodaj za 10,9 milijona evrov. Poleg tega za 4,7 milijona evrov prodajajo tudi hotelsko-gostinski objekt GO.

Hotel Donat v slatinskem Zdraviliškem parku je v lasti podjetnika Marjana Krajnca. Leta 1973 zgrajeni objekt ima 171 sob, trgovske lokale, casino, notranji bazen in velnes. Naprodaj sta tudi parkirišče in garažna hiša, je razvidno iz prodajnega oglasa.

Prodaja ga mariborska nepremičninska agencija 24.nep, ki kupcem ponuja tudi kompleks hotelov Slatina s štirimi zvezdicami in Medical s tremi zvezdicami. Kompleks je v lasti podjetja Timax holding s sedežem na Slovaškem.

Hotel Slatina s 34 sobami je bil zgrajen leta 2002, prenovljen in nadgrajen pa leta 2023. Hotel Medical, ki ga trenutno prenavljajo, je bil zgrajen leta 2002 in ima 29 sob.

Nepremičninska agencija Baza medtem prodaja hotelsko-gostinski objekt GO s 25 sobami, športno dvorano in teniškimi igrišči pod Janino, ki so ga pred nekaj leti obnovili in uredili tudi 11 apartmajev. Hotel, zgrajen leta 2008, je sicer v lasti slatinskega podjetja Gobec.

Novega lastnika že dobil hotel Atlantida

Nedavno je novega lastnika dobil tudi petzvezdični hotel Atlantida. Kupilo ga britansko podjetje Sungarden Residence Estate, lastnica pa je Ukrajinka, je poročal portal necenzurirano.si. Za koliko je bil hotel prodan, še ni znano.

Župan Rogaške Slatine Branko Kidrič je za STA povedal, da se je občini oglasila lastnica Atlantide in predstavila svoje načrte, ki so skladni z razvojem destinacije.

Dejal je še, da je bilo lani v Rogaški Slatini še vedno največ tujih gostov iz Ukrajine in nekaterih azijskih držav, vendar manj kot pred leti. Se je pa zato povečalo število domačih gostov in obiskovalcev z drugih tradicionalnih trgov, kot so Hrvaška, Italija, Nemčija, Avstrija in skandinavske države.