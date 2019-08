Šest najlepših rožnatih plaž na svetu #foto

Če vas dopust še čaka in še ne veste, kam bi se odpravili, vas morda prepričajo najlepše rožnate plaže na svetu, na katerih bosta sprostitev in uživanje res nekaj posebnega. Najdete jih po vsem svetu, od Grčije do Indonezije.

Največ rožnatih plaž se bohoti prav v Indoneziji, najdete pa jih lahko tudi bližje nam, v Španiji in Grčiji. Če so sprehodi po plaži in poležavanje na njej nekaj, kar vam napolni baterije za nove izzive, preverite, kje na svetu so ene najlepših plaž, ki jih krasi rožnat pesek.

Plaža Elafonisi, Kreta, Grčija

Plaža Elafonisi se znajde na skoraj vsakem seznamu najlepših plaž na svetu, saj je zaradi rožnatega peska res vredna obiska. Užitek na tem hedonističnem grškem otoku tako dobi nove razsežnosti.

Otok Lombok, Indonezija

Plaže v Indoneziji svoj rožnati odtenek dobivajo zaradi mikroorganizmov foraminifere, ki s koralnih grebenov prevzamejo rdeč pigment, ta pa se pomeša z belim peskom. Kombinacija rdeče in bele je kriva za nežno rožnato barvo obale.

Atol Rangiroa v Francoski Polineziji

Atol Rangiroa je izjemno priljubljena destinacija za potapljače, saj jih tam prevzamejo kristalno čiste vode in zelo raznoliko podvodno kraljestvo. Še posebej jih očara rožnata plaža, ki je osupljiva tako nad vodo kot pod njo.

Otok Komodo, Indonezija

Otok Komodo je znan zaradi zanimivih domorodcev in zaradi posebne vrste kuščarja, ki mu rečejo tudi kar komodoški zmaj, pa tudi zaradi dih jemajoče plaže Pink Beach. Ta se skupaj z morjem previla v čudovite barve, ki bolj kot na karkoli drugega spominjajo na samoroga.

Otok Bonaire, Karibsko morje

Rožnata plaža na otoku Bonaire je rožnata zaradi enakih organizmov kot rožnate plaže v Indoneziji. Tudi ta je raj za potapljače in druge obiskovalce, ki si zaželijo raj na zemlji.

Otok Flores, Indonezija

Mnogi, ki obiščejo Lombok in Komodo, se skoraj ne morejo izogniti tudi obisku otoka Flores, ki se hvali z enako dih jemajočo naravo in rožnatimi plažami. Poleg ogleda podvodnega sveta med potapljanjem so na tem koščku Zemlje dih jemajoči tudi številni narodni parki.

