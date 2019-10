Savdska Arabija: neporočeni pari lahko v hotelu zdaj spijo skupaj

Ne zaradi človekovih pravic, Savdska Arabija se je začela mehčati zaradi, jasno, denarja. Ta država je še vedno močno odvisna od zalog nafte, prihodnost gospodarstva v tako imenovanem obdobju "po nafti" pa prestolonaslednik Mohamed bin Salman vidi tudi v turizmu.

Zagon turizma je eden glavnih ciljev njegove reforme Vizija 2030, v turistično infrastrukturo, kulturne in zabavne vsebine vlagajo milijarde, do leta 2030 želijo letno privabiti sto milijonov turistov, tako domačih kot tujih.

Foto: Reuters

Da bi privabili tuje turiste, ki se jim zdi samoumevno marsikaj, kar v Savdski Arabiji ni dovoljeno, pa so morali prilagoditi tudi številna skrajno konservativna pravila.

Potem ko so septembra naznanili, da bodo začeli izbranim državam (med drugim vsem v Evropski uniji, torej tudi Sloveniji) izdajati turistične vizume za vstop v državo, so zrahljali tudi pravila za potovanje oziroma bivanje pri njih.

Po poročanju savdskega časopisa Okaz, ki ga povzema CNN, bodo od zdaj neporočenim parom dovolili, da si v hotelu delijo sobo, kar je bilo do zdaj prepovedano - prepoved bo sicer še naprej veljala za domače goste. Prav tako lahko od zdaj tuje turistke pripotujejo same in same rezervirajo sobo - do zdaj so lahko ženske, mlajše od 45 let, potovale le v spremstvu moškega, običajno sorodnika.

Foto: Reuters

Zrahljali so tudi pravila oblačenja za obiskovalke iz tujine. Tem ne bo več treba nositi abaje, oprave, ki pokriva celotno telo in jo morajo v javnosti nositi Savdijke, še vedno pa so turistkam zapovedana "skromna" oziroma "preprosta" oblačila.

Preberite še: