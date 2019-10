Hrvati bodo z vavčerji spodbujali domači turizem

Delodajalci bodo lahko letno svojim zaposlenim prek turističnih vavčerjev nakazali največ 2500 kun kot nadomestilo za stroške gostinskih, turističnih in drugih storitev, ki so namenjene počitku delavcev.

Šlo bo za dodatna sredstva k plačam delavcev, kot so to na primer izplačila delovnih nagrad, regresov, božičnic in podobnih neobdavčenih denarnih nadomestil do skupnega letnega zneska 7500 kun (1000 evrov). Za delodajalce, ki bodo nakazali denar za turistične vavčerje, predvidevajo davčne olajšave v odvisnosti od nakazanega zneska.

Veljala bo vse leto

Minister za turizem Gari Cappelli je pojasnil, da Cro kartica ne bo omejena na turistično sezono, temveč bo veljala vse leto in za vse turistične kraje na Hrvaškem - tako na obali kot v notranjosti države. Pričakuje, da bo kartica pomagala predvsem pri razvoju celinskega turizma, piše na spletnih straneh hrvaškega ministrstva za turizem.

Uporaba kartice bo sicer prostovoljna.

Sistem še v izdelavi

Cappelli je pojasnil, da z bankami in drugimi partnerji še iščejo najbolj ustrezne tehnične rešitve za nakazila sredstev na kartice. Po prvih napovedih ministrstva za turizem bi delodajalci denar lahko nakazali na poseben račun delavcev, ki bi ga nato lahko uporabili zgolj za plačevanje turističnih storitev s svojo Cro kartico. Omenjali so tudi Cro kartico kot papirnati vavčer, ki bi ga lahko vsak zaposleni natisnil s svojega osebnega uporabniškega računa.

Hrvaški mediji so nato poročali, da bo vavčer mogoče uporabiti v gostinskih in turističnih objektih, ki bodo vključeni v poseben turistični program. Vsaka družina naj bi lahko izkoristila največ dva vavčerja letno.