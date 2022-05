S kolesom imate Prekmurje na dlani

Najboljši način za odkrivanje skrivnostne prekmurske pokrajine je s kolesom. Domačini so vajeni kolesarjev, vaše vrtenje pedal po kolesarskih poteh, lokalnih cestah in goricah bodo spremljali veter v laseh, vonj po pokošenih travnikih, valovanje žitnih polj, klopotanje štorkelj, žuborenje voda, predvsem pa si boste lahko ogledali številne znamenitosti in okusili odlično lokalno kulinariko. V Termah 3000 – Moravske Toplice, ki so del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, so za kolesarje pripravili poseben kolesarski paket in zanje zbrali popis kolesarskih poti, s katerimi bo Prekmurje kot na dlani.

Raznolike poti za vse ljubitelje kolesarjenja

Prekmurska pokrajina v svojem objemu skriva poti, ki so primerne za aktivne kolesarje, pa tudi poti za tiste, ki na kolo sedete le na oddihu, in za družine, ki počitnice rade preživijo ob športnih aktivnostih na svežem zraku. Ne glede na to, za katere poti se odločite, makadamske, delno asfaltirane ali gozdne, na vseh vas spremljajo naravne in kulturne znamenitosti te brezčasne pokrajine. Bukovniško jezero z energijskimi točkami, okrogla cerkvica Rotunda v Selu, paviljon Expano, Otok ljubezni v Ižakovcih in Tropski vrt Dobrovnik je le nekaj točk, pri katerih se je vredno ustaviti, med kolesarjenjem pa lahko obiščete tudi številne turistične kmetije, kot je Kmetija Puhan, kjer vas bodo razvajali z domačimi dobrotami.

Okrogla cerkvica Rotunda v Selu, ki je nastala v sredini 13. stoletja, je spomenik okrogle romanske arhitekture in gotskega slikarstva, legenda pa pravi, da naj bi očarljiva cerkvica na začetku pripadala templjarjem.

Na Turistični kmetiji Erniša, kjer pridelujejo vrhunska vina, vam ta postrežejo ob tradicionalnih jedeh, pripravljenih iz sestavin lastne pridelave. Kmetija ponuja dom številnim živalim, tudi pujsku pasme mangalica.

Tura za odkrivanje štirih držav in daljinske poti

Bolj pripravljeni kolesarji se lahko lotite tudi zanimive ture, ki vas na enem oddihu v petih dneh iz Term 3000 popelje kar skozi štiri države. Posamične dele ture je mogoče raziskovati tudi samostojno ali v drugačnem vrstnem redu, lahko pa se dogovorite tudi z izkušenimi lokalnimi vodniki, da vas po opisanih turah popeljejo oni. V Prekmurju in bližnji okolici se lahko pridružite tudi mednarodnim t. i. daljinskim potem, in sicer Murradweg – Pot ob Muri, Drava Bike – Pot bo Dravi in Eurovelo 9 – Jantarna kolesarska pot, ter si privoščite kolesarsko dogodivščino, ki je še dolgo ne boste pozabili.

Za premagovanje daljših in zahtevnejših poti priporočamo izposojo električnega kolesa.

Terme 3000 – rajsko izhodišče za kolesarje

V Termah 3000 so za vas pripravili kolesarnico, v kateri lahko svoja kolesa shranite in očistite, kolesarji pa si lahko v njihovem Hotelu Ajda in Hotelu Termal v termalnih bazenih z wellness tretmaji in pristno prekmursko kulinariko napolnite baterije po kolesarjenju. Vsak kolesar pri njih prejme tudi tiskano brošuro s kolesarskimi potmi, če svojega kolesa nimate, pa si ga lahko tudi izposodite. Več o kolesarskem paketu v Termah 3000.

Med kolesarskimi turami se v Termah 3000 prepustite objemu termalne vode na tematskih hotelskih kopališčih ali si privoščite vodno zabavo v vodnem parku, kjer vas poleg raznolikih bazenov poleti čakajo tudi adrenalinski tobogani.

Udobne sobe Hotela Ajda vas v spanec zazibljejo na vzglavnikih, polnjenih z ajdovimi luščinami.