Romantični grški otoki, ki vas bodo pustili brez besed

Milos

Otok Milos je vulkanskega izvora in je najzahodnejši otok v otočju Kikladi. Ta biser je eden najlepših grških otokov, saj združuje tradicijo, kulinariko in naravno lepoto. Meri 152 kvadratnih kilometrov, na njem pa živi približno pet tisoč ljudi.

Do njega lahko pridete s trajektom, letališča žal nimajo. Iz Ljubljane lahko letite do Aten, od koder se s trajektom odpeljete do otoka. Tam pa je priporočljivo najeti "buggy" avto, s katerim boste lahko obiskali vse znamenitosti. Ceste so zelo slabe, zato bodite previdni. Prepričani pa smo, da se vam bo ta nora destinacija vsekakor vtisnila v spomin.

Ios

Na tem otoku vam ne bo dolgčas. Če ste mladi, zaljubljeni in bi želeli združiti zabavo in mir, je to idealna destinacija za vas. Ios poskrbi za nočno življenje, ki se lahko primerja celo z Mikonosom, prav tako pa so tu tudi velike peščene plaže za obilico morskih užitkov.

Našli boste tudi ulice, na katerih se prepletala prava grška arhitektura in kjer potekajo večerne zabave. Najbolj znano središče zabav na otoku je Hora.

Paros

Otok, ki je blizu slavnega Mikonosa in večjega Naksosa, je absolutno vreden ogleda. Velja za otok, ki združuje mešanico vsega.

Primeren je tako za družine, ki si želijo mirnega dopusta, za mlade, ki jih navdušuje zabava, za avanturiste, ki si želijo odkrivanja vsega skritega, in tudi za pare, ki iščejo romantičen oddih.

Naksos

Naksos se nahaja ob Parosu in ne daleč stran od Mikonosa. Je bolj gorat in obdan z zelenjem. Na njem je najvišji vrh Kikladov in peščene plaže s kristalno vodo.

Naksos je prav tako raj za kajtarje, ki sem prihajajo iz celega sveta. Zaradi večje površine pa se tudi drugi turisti po njem porazgubijo, zato se po vsej verjetnosti ne boste srečali s takšno gnečo, kot bi se na Santoriniju.

Skiatos

Otok, ki smo ga videli že skoraj vsi. Nekateri na televiziji ob gledanju filma Mamma Mia, ostali srečneži pa so ga izkusili že v živo. Velja za enega izmed lepših grških otokov, kjer so gosta drevesa in plaže, ki vas bodo osupnile.

Na otoku lahko najdete več kot 60 čudovitih plaž. Nekatere so uvrščene celo na lestvico najlepših plaž na svetu. Primeren je za vse starosti, zato ne odlašajte z raziskovanjem.

