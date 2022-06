Rajski dopust v sredozemski oazi

Čeprav imajo vaši sosedje in prijatelji morda že rezerviran poletni dopust, vsekakor še ni prepozno, da tudi vi najdete svojo sanjsko destinacijo. Na Opatijski rivieri, ob slikovitem sprehajališču, na vas čakajo številne čudovite plaže. Razgibane zalive s prodnatimi plažami krasijo nostalgični objekti, ki dajejo pokrajini še bolj šarmanten videz. Obalna mesteca so pravi raj tako za družine, kot tudi druge popotnike.

Poiskali smo nekaj idej za obisk slikovitih mestec na Opatijski rivieri.

1. Ičići

Ob Kvarnerskem zalivu leži mesetece Ičići, ob kateri najdete Hotel Ičići ****, ki vabi družine na nepozaben poletni oddih. Udobne družinske sobe so kot nalašč za brezskrbne počitnice, bogat animacijski program pa bo navdušil tako odrasle kot tudi otroke. Prepustite se morskim radostim v Hotelu Ičići, kjer na vas čaka tudi neskončni bazen.

2. Mošćenička Draga

Ta kvarnerski biser, ki leži ob gori Učka, obiskovalce očara tako z bogato arhitekturo in zgodovino, kot tudi z izjemnimi razgledi na prelepo morje. V njenem srcu leži dolga prodnata plaža Sipar, ki vas bo pustila brez besed. V njeni neposredni bližini lahko rezervirate nastanitev za celotno družino v Hotelu Marina ****. Uživajte v vrhunski zabavi za vse starosti, gastronomskih dobrotah, osvežilnih pijačah in vrhunskem wellnessu. Raziščite poletno ponudbo in uživajte v Hotelu Marina. Sodelujte v dnevnih animacijskih programih, ki so pravi užitek za vso družino, in zaplavajte v sto kvadratnih metrov velikem zunanjem bazenu. Čaka vas poletje, polno doživetij in veselih trenutkov.

Pri rezervaciji nastanitve v Opatijski rivieri izkoristite posebno poletno ponudbo Family Summer Holidays, ki med drugim zagotavlja: • ponudbo ekskluzivno na spletni strani, • brezplačno odpoved do dva dneva pred prihodom ter • rezervacijo brez predplačila – plačate šele v nastavitvi.

3. Medveja

Če se poleti pred sončnimi žarki radi skrivate v senci, bo za vas pravšji obisk mesteca Medveja, ki ponuja plaže ob borovih gozdičkih, kjer vas bo v vročih dneh prijetno hladila naravna senca, obenem pa boste še vedno uživali v nepozabnem razgledu na morje. Tukaj boste našli priložnost za brezskrbni oddih v sožitju z naravo, saj na vas čakajo številne priložnosti za aktivnosti na prostem, tudi morske. Kampiranje je danes lahko prava odločitev že za vsakogar, saj lahko izbirate med šotorom, prikolico, mobilno hiško ali celo stanovanjem v naravi. Raziščite Medvejo in obiščite Campsite & Holiday Resort Medveja *** z izjemno poletno ponudbo.

4. Lovran

Počitnice na severnem Jadranu, v očarljivem in šarmantnem Lovranu, so res odlična ideja za celotno družino. V osrčju mesta Lovran boste lahko uživali v lepotah Kvarnerja, čistem morju, športnih aktivnostih ter številnih drugih atraktivnih dogodkih ter animacijah za otroke in odrasle. V osrčju dogajanja najdete Hotel Excelsior ****, ki je s prostornimi sobami ter apartmaji s terasami idealen za popolne počitnice za vso družino.

Če imate tudi na dopustu radi udobje stanovanja z lastno kuhinjo, potem bodo za vas prava izbira Apartmaji Atlanta ****. Sprostite se stran od mestnega vrveža, v senci prostranega mediteranskega parka ob obalni promenadi. Na vas čakajo opremljeni apartmaji z zunanjim bazenom ter plažo z udobnimi ležalniki. Naj bodo vaše počitnice nepozabne.

Hotel Excelsior

Ustvarite lepe spomine in uživajte na družinskih počitnicah na Opatijski rivieri. Raziščite ponudbo Family Summer Holidays

V osrčju mesteca Lovran leži tudi skrita plaža Peharovo. V njenem prodnatem zalivu bodo lahko otroci mirno čofotali po vodi, medtem ko se boste lahko sami spočili in si napolnili baterije. Uživajte na plaži in izkoristite čare kristalno čistega morja. Z razgledom na morje na vas čakajo Apartmaji Belvedere ****. Rezervirajte počitnice s stilom in izkoristite njihovo posebno poletno ponudbo. Morskim radostim ne bo konca.

Za vsakogar nekaj

Za rezervacijo katere od zgoraj naštetih namestitev na Opatijski rivieri izkoristite ponudbo Family Summer Holidays, ki vam zagotavlja ugodnejšo rezervacijo. Med nastanitvami, ki jih ponujajo, se najde nekaj za prav vsak okus: hoteli, apartmaji in tudi kampi.

Pester program za otroke

Družinske priprave na dopust ponavadi vključujejo dolg seznam potrebščin, ki bodo na dopustu zaposlile otroke. Vsemu temu pa se lahko izognete z izbiro družini prijaznega hotela. Družinski hoteli Hotel Ičići v Ičićih, Hotel Excelsior v Lovranu in Hotelu Marina v Mošćenički ponujajo številne aktivnosti in delavnice, ki bodo ne le zaposlile, pač pa tudi razveselile otroke vseh starosti. Prenosne računalnike, tablice, igrice, papirje in barvice lahko tako pustite doma.

Za animacijo otrok bodo poskrbeli tudi ob večerih, ko se bodo otroci lahko udeležili mini kluba, v okviru katerega bodo potekale mini olimpijade, plesne in tematske zabave. Poleg poslikav obraza se bodo otroci lahko udeležili tudi drugih ustvarjalcih delavnic. Tisti bolj pustolovskega duha pa se bodo zagotovo z veseljem priključili lovu na zaklad. Starejši otroci se bodo lahko pridružili igranju družabnih iger ali gledanju filmov. Manjkale ne bodo niti sladoledne zabave.

Aktivnosti za vso družino

Campsite & Holiday Resort Medveja

Medtem ko se bodo otroci sproščeno zabavali, se boste vi lahko sprostili pod senčnikom ali se predajali toplim sončnim žarkom in se hladili v vodi. Privoščite si lahko masažo ali katero drugo storitev wellnessa.

Ponudba športnih dejavnosti vas ne bo razočarala. V Hotelu Ičići in Hotelu Excelsior se lahko pridružite pilatesu ali drugi vadbi, s pomočjo katere boste ohranili kondicijo. Izbirate lahko med individualnimi in ekipnimi športi. Odločite se lahko tudi za vodno aerobiko ali nordijsko hojo. Podobna ponudba aktivnih počitnic na vas čaka tudi v hotelu Marina, kjer vas bo ob večerih razveseljevala tudi glasba v živo. Zaplešite ob ritmih starih in novih hitov in se prepustite čarom poletih noči. Temu je vendar namenjen dopust.

Če imate raje gibanje v naravi, pa bo za vas prava izbira raziskovanje okolice s kolesom ali peš, s partnerjem ali v družbi otrok. Če se boste odločili preizkusiti nordijsko hojo, si lahko palice izposodite kar v hotelu, na sprehodu pa boste lahko uživali ob čudovitih razgledih, ki jih ponujajo Ičići, Lovran in Mošćenička Draga.