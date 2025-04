Prvomajski oddih ob morju: počitnice, ki jih ne boste pozabili

Pomlad ima na slovenski obali prav poseben čar. Ko se narava prebudi in sonce pogreje urejene ulice, ko zadiši po soli, rožmarinu in obljubi vročega poletja, vemo – čas je za oddih. Doživite pomladni Portorož v vsej njegovi lepoti.

Prvi maj je več kot le podaljšan konec tedna – je priložnost, da zamenjamo tempo vsakdana za lahkotne dni ob morju. In prav Portorož je tisti košček slovenske obale, kjer najdemo vse, kar si v tem času želimo: toplino, sproščenost, zabavo in čas za družino.

Če iščete destinacijo, kjer boste skupaj z otroki resnično našli odklop, pa tudi če dopustujete v dvoje ali v zrelejših letih – hoteli LifeClass Portorož ponujajo popolno kombinacijo udobja, aktivnosti in sprostitve.

Foto: LifeClass Portorož

Sprostitev in zabava za vse

Pomlad v Portorožu ni le lepa – je doživetje samo zase. Sončni dnevi in nežni vetrič s seboj prinesejo svež morski zrak, ki napolni pljuča in zbistri misli. Palme ob promenadi, kavarne z razgledom in vonj po soli ustvarjajo občutek, da ste nekje daleč – a ste pravzaprav le korak stran.

Vsak dan je lahko nova dogodivščina ali pa popoln dan za dolce far niente – brezdelje, ki resnično godi. Lahko ga preživite ob bazenu z morsko ali termomineralno vodo, ob knjigi, z otroki ali v dvoje. Termomineralna voda, po svoji kemični sestavi edinstvena v tem delu Evrope, ima blagodejne učinke na zdravje in dobro počutje. Bazenski kompleks ponuja plavalni bazen, velik počivalni bazen, dva whirlpoola, otroški bazen ter sončno teraso z razgledom na Portorož in Piranski zaliv.

Za tiste, ki prisegajo na morsko razvajanje, je tu Sea Spa, bazen z ogrevano morsko vodo, ter finska in turška savna. To je tisti pravi "vitamin sea", ki odplakne stres in vas napolni z energijo.

In kar je najboljše – vse to vam je kot hotelskemu gostu na voljo brezplačno. Do bazenov se lahko sprehodite kar iz svoje sobe – v copatah in kopalnem plašču.

Tudi najmlajši bodo tu prišli na svoj račun. Na voljo so otroški bazeni v sklopu Term ter bazen z ogrevano morsko vodo v Sea Spa. Čofotanje, smeh in igra – dolgčas ni ena od možnosti, ne za otroke ne za starše.

Posebna prvomajska ponudba v hotelih LifeClass je več kot le prenočitev – je celostno doživetje za vse generacije: udobne družinske sobe (že od 72 EUR na osebo na noč, otrok do 12 let brezplačno),

(že od 72 EUR na osebo na noč, otrok do 12 let brezplačno), mediteranski polpenzion (obilen zajtrk in večerja, polna lokalnih okusov),

(obilen zajtrk in večerja, polna lokalnih okusov), bazen s termomineralno in morsko vodo , ki razvaja in obnavlja,

, ki razvaja in obnavlja, fitnes center LifeFit za vse, ki si radi vzamejo čas zase,

za vse, ki si radi vzamejo čas zase, animacijski program za vso družino, ki poskrbi, da noben dan ni enak prejšnjemu.

Foto: LifeClass Portorož

Živžav za otroke, sprostitev za starše

Eden največjih adutov hotelov LifeClass je premišljeno zasnovan program za otroke. Mini Klub ponuja ustvarjalne in kulinarične delavnice, športne poligone, igre na prostem, spomladansko vrtičkanje in celo Mini disko. Animatorji poskrbijo za varnost in dobro voljo, starši pa lahko v miru uživate v bazenu, savni ali preprosto – tišini.

Za skupne trenutke je na voljo bogat animacijski program – vodna aerobika, družabne igre, športne aktivnosti in še več. Večeri pa dišijo po okusni večerji, vključeni v mediteranski polpenzion, s katero boste ob lokalnih dobrotah razvajali brbončice.

Okolica Portoroža je idealna za izlete. Lahko se podate: po Parenzani , nekdanji železniški progi, danes eni najlepših kolesarskih poti v Sloveniji,

, nekdanji železniški progi, danes eni najlepših kolesarskih poti v Sloveniji, do Sečoveljskih solin , kjer se narava in zgodovina zlijeta v edinstveno doživetje,

, kjer se narava in zgodovina zlijeta v edinstveno doživetje, na Forma Vivo , razgledno pot z umetniškimi skulpturami nad morjem,

, razgledno pot z umetniškimi skulpturami nad morjem, skozi Piran, kjer uličice šepetajo zgodbe starega časa. Poti so primerne tudi za vozičke ali počasnejši korak. Vsak razgled je nova razglednica, vsaka postojanka priložnost za doživetje – od sladoleda ob morju do spontanega družinskega piknika na klopci s pogledom.

Foto: LifeClass Portorož

Čas za skupne trenutke

LifeClass Portorož je idealna izbira za družine, a nikakor ne samo zanje. Če si želita umik v dvoje, sproščujoč konec tedna ob morju ali nekaj dni popolnega miru, je to kraj, kjer se čas upočasni. Pari bodo uživali v wellness razvajanju, romantičnih sprehodih in razgledih, ki jih ne moreš ujeti v objektiv, lahko pa jih shraniš v spomin.

Naj bo to kratek oddih ali daljše razvajanje – vse je tu, na slovenski obali, s pogledom na modro morje in z občutkom, da ste končno tam, kjer ste si dolgo želeli biti.