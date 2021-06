Predlog potovalne destinacije tega poletja: raj za gurmane

Nemška kuhinja je raznovrstna, regionalna in pristna, gostje to cenijo. Kateri okus bi lahko opisal vso Nemčijo? Enega samega bi težko izbrali, saj je Nemčija, dežela med morjem in Alpami, izjemno raznovrstna in popotnike razvaja s široko paleto okusov.

© DZT/ Julia Nimke

Nemška kulinarika zajema širok nabor doživetij: od obiskov vinogradnikov in vodenih ogledov v regionalnih pivovarnah (teh je več kot 1.500) do gurmanskih obrokov. V počitniški deželi Nemčiji vrhunsko kulinariko ponuja več kot 300 restavracij. Od briljantnih novih interpretacij do preprostih regionalnih dobrot. Obiščete lahko tudi prvo in edino nemško restavracijo, ki streže izključno sladice. V berlinski restavraciji z dvema zvezdicama Coda Dessert Dining sladice strežejo kot predjed, glavno jed in poobedek, pri tem pa njihove jedi ne vsebujejo rafiniranega sladkorja, umetnih arom, barvil in dodatkov. Lahko pa se usedete tudi za eno od 20 miz v nürnberški restavraciji z dvema zvezdicama Essigbrätlein. Tam so se odpovedali eksotičnim sestavinam in namesto tega prisegajo na preproste vrtnine, kot sta koleraba in cvetača. Kakšne neverjetne specialitete pričarajo iz njih, pa morate poskusiti sami.

Sylt, Rantum, Söl'ring Hof, Chef z dvema michelinkama Johann Johannes King © DZT/ Jens Wegener.

Wirsberg, restavracija Posthotel z dvema michelinkama, chef Alexander Herrmann © DZT/ Jens Wegener

Mladi gastronomi izžarevajo gostoljubnost in ljubezen do butične obrti

Ljubezen do ročne izdelave in kakovostnih izdelkov je tisto, kar daje zagon številnim mladim gastronomom in kuharjem v Nemčiji – to okušajo in cenijo tudi njihovi gostje. Pri tem ne gre pozabiti, da mladim aktualni trendi niso tuji; združijo jih s tradicionalnimi značilnostmi kuhinje in jih na edinstven način prezentirajo na krožniku. Regionalne specialitete se tako srečujejo z mednarodnimi vplivi, tradicionalna mojstrska izdelava pa z ulično hrano. Rezultat je sodobna lokalna kuhinja, ki temelji na regionalnosti, trajnosti, kakovosti in gostoljubnosti.

Restavracija Bachstelze v Erfurtu z regionalno, sezonsko in organsko kulinariko Marie Gross © DZT/ Jens Wegener

Hungen, z rožicami okrašeni sir sirarne Hungener © HA Hessen Tourismus/ Axel Wierdemann

Nürnberg, tarte Flammkuchen s spomladanskimi cvetovi in poširanim jajcem © DZT Knut Pflaumer

Prefinjen okus izšolanih sommelierjev

Če se želite potopiti v nemški svet vina, lahko to storite kar v vinski kleti. Številni vinarji sprejemajo goste, ki pod njihovim vodstvom vidijo, kako potekata trgatev in pridelava vina. V številnih restavracijah pa izbiro najprimernejšega kozarca vina lahko zaupate kar šolanemu sommelierju. V žlahtno kapljico se lahko še dodatno poglobite na degustacijah in seminarjih senzorike, ki jih vodijo izkušeni enologi.

Ingelheim ob Renu, pokušina vina v vinogradu © DZT/ Julia Nimke

Beli in zeleni šparglji z vinsko spremljavo © Deutsches Weininstitut GmbH (DWI)

Vinogradništvo v Nemčiji: tradicionalno in nekonvencionalno

Vinsko kulturo v Nemčiji gojijo že od časa Keltov in Rimljanov. Danes je v 13 nemških vinorodnih okoliših več kot 11 tisoč pridelovalcev vina. Ti se dela lotevajo z vso strastjo in kreativnostjo – na primer v Rheinhessnu, kjer mlada generacija vinarjev s trajnostnimi metodami orje ledino na področju vinogradništva. To jim gre izvrstno od rok; njihova vina, pri katerih se okusi, da so bila pridelana brez industrijskih metod, redno prejemajo ugledne mednarodne nagrade.

Žlahtna kapljica iz vinorodnega okoliša Stuttgart © Stuttgart Marketing GmbH, Julia Lassner, globusliebe.com & Jana Zieseniß

Hayingen, kuhar Simon Tress pri pripravi kulinaričnega krožnika v restavraciji Rose hotela Bio-Hotel © DZT/ Florian Tryko

Naj gre za tradicionalno domačo kuhinjo ali sodobne recepte – v počitniški deželi Nemčiji vsak gurman pride na svoj račun.