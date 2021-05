Rokodelske tradicije, ki jih je mogoče doživeti

Hamburg

V muzeju Speicherstadt so razstavljena tipična orodja in uvoženo blago, ki ponujajo boljši vpogled v delo lokalnih prebivalcev – natančneje imetnikov skladišč. Od tehtanja in vzorčenja blaga do njegovega plemenitenja s sortirnimi stroji in ročnega prebiranja – hitro nam postane jasno, kako skrbno so v preteklosti ravnali z visokokakovostnim uvoženim blagom, kot so kava, kakav, tobak in guma. www.hamburg-tourism.de/sehen-erleben/kultur-musik/museen-galerien/speicherstadtmuseum