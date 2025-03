Popolna destinacija za spomladanske počitnice

Ko se zima poslovi in narava začne brsteti v svežih odtenkih zelene, je čas, da si privoščite pomladne počitnice ob morju, ki bodo napolnile baterije in vam dale nov zagon. Pomlad ob morju je nadvse prijetna – sonce je že prijetno toplo, dnevi so daljši, zrak ob obali pa diši po borovcih. Če si želite popolnega oddiha, na katerem boste lahko uživali v blagih sredozemskih temperaturah, raziskovali slikovite obalne sprehajalne poti in se razvajali v vrhunskih wellness centrih, potem je Hotel Ambasador v Opatiji destinacija, ki jo iščete.

Večina ljudi ob omembi hrvaškega Kvarnerja najprej pomisli na poletne počitnice, a pomlad je morda celo boljši čas za obisk jadranske obale. Manj gneče, prijetne temperature in narava v polnem razcvetu so le nekateri razlogi, zakaj je Opatija spomladi še posebej čarobna. Namesto vročega poletnega sonca boste uživali v prijetni klimi, idealni za sprehode ob morju, kolesarjenje in pohodništvo po slikovitih gorskih poteh. Poleg tega je to čas, ko se mesto prebuja in se začenjajo najrazličnejši dogodki in prireditve.

Če si želite doživeti vso lepoto Opatije v pomladnem času, hkrati pa uživati v vrhunski udobnosti in brezhibni storitvi, je Hotel Ambasador vaša idealna izbira. Ta prestižni hotel, ki se dviga nad desetkilometrsko obmorsko promenado Lungomare, je pravi biser Opatije. Njegova edinstvena lokacija omogoča, da se že ob prvem koraku počutite odmaknjeni od vsakdana. Sprostite se na zasebni hotelski plaži, osvežite v zunanjem in notranjem bazenu ali se predajte popolni harmoniji v 1.300 kvadratnih metrov velikem wellness centru.



Pomlad je čas, ko si telo in um zaslužita popolno regeneracijo

V wellness centru hotela Ambasador vas čakajo notranji bazen s segreto morsko vodo, finska savna, turška kopel in wellness tretmaji, ki vas bodo popeljali v svet popolne sprostitve. Za tiste, ki iščejo intimnejše razvajanje, pa je na voljo ekskluzivna zasebna SPA-soba, popolna izbira za pare, ki si želijo edinstvene sprostitve s posebnimi rituali, zasebno savno in kozarcem vrhunskega penečega vina.

Gurmanska doživetja ob pogledu na morje

A hotel Ambasador ne razvaja le z wellnessom – njegov gourmet program vas bo očaral z vrhunskimi kulinaričnimi specialitetami. V à la carte restavraciji Cubo vas čakajo mojstrsko pripravljene jedi, ki prepletajo okuse Mediterana in lokalne specialitete. Medtem pa lahko v elegantnem lobby baru Manhattan uživate ob izbranih koktajlih in osupljivem razgledu na Kvarnerski zaliv.

Izberite paket Wellness & Gourmet, ki vključuje: namestitev v izbrani sobi,

bogat samopostrežni zajtrk in večerjo,

1-krat na osebo kosilo v treh hodih,

1-krat na osebo martini Passion fruit pred večerjo,

1-krat na osebo darilo dobrodošlice,

bon za masažo,

topli oshiburi aromatični brisači,

wellness prigrizke: sadje, oreške in kozarec penine,

wellness set ob prihodu v sobo,

uporabo notranjega bazena z ogrevano morsko vodo in spa območja,

20-odstotni popust na wellness storitve (masaže, tretmaji),

možnost izbire vzglavnika,

zgodnjo prijavo in pozno odjavo.

Popolna izhodiščna točka za raziskovanje Opatije

Pomlad v Opatiji ni le priložnost za sprostitev, temveč tudi za aktivno raziskovanje njenih naravnih in kulturnih zakladov. Slikovita obalna promenada Lungomare vas popelje skozi zgodovino, mimo najlepših plaž in mestnih znamenitosti, kot sta Villa Angiolina s prečudovitim parkom in znameniti kip Dekleta z galebom, ki je simbol mesta.

Če imate radi pohodništvo, se lahko podate v Naravni park Učka, kjer vas čakajo raznolike pohodniške poti, ki vodijo do vrha Vojak (1.401 m nad morjem) – od tam se odpira eden najlepših panoramskih razgledov na Jadranu. Tu bodo svojo strast lahko v polnosti užili tudi kolesarji, izbirate lahko med kar osmimi označenimi kolesarskimi stezami.

Če si želite pobegniti v naravno oazo sredi mesta, vas bo navdušilo gozdno sprehajališče Carmen Sylva, skrito nekoliko dlje od morja. To čarobno zavetje narave ponuja svež zrak, prijetne vonjave borovcev in sproščujočo tišino gozda. Med sprehodom po ozkih, slikovitih stezicah boste prišli do razgledišča, ki stoji na Skali kraljice Elizabete, domačini pa ga poznajo kot Malo Fortico. Od tam se razprostira dih jemajoč panoramski razgled na Kvarnerski zaliv.

Ne glede na to, ali si želite raziskovanja, aktivnega oddiha ali popolne sprostitve, je Opatija spomladi destinacija, ki ponuja nekaj za vsakogar.