Ponovno brezskrbne počitnice v Sredozemlju

31. januar je datum, do katerega lahko izkoristite tudi do 30 odstotkov nižje cene za počitnice. Poleg First Minute cen so v turistični agenciji Sonček pripravili odlične pogoje v primeru odpovedi.

Kreta

O spremenjenih potovalnih navadah ljudi, o tem, kako so se turistične agencije prilagodile novim razmeram, kako bo z doplačili zaradi goriva in kaj bo letos najbolj iskano, smo govorili z Natašo Jeza Kotnik, vodjo marketinga pri Turistični agenciji Sonček.

Nataša Jeza Kotnik, vodja marketinga pri Turistični agenciji Sonček

Ukrepi zaradi covida so v turizmu že bolj ali manj stara zgodba, spet se potuje brez večjih omejitev. Ali lahko rečemo, da so potovanja spet na prioritetni listi Slovencev?

Nataša Jeza Kotnik: Potovanja so bila vedno visoko na prioritetni listi Slovencev. Smo narod, ki rad potuje, kar se je pokazalo takoj, ko so bili ukrepi odpravljeni. Je pa res, da smo bili zadnja tri leta priča nekaterim spremenjenim navadam zaradi okoliščin. Večinoma se je potovalo poleti, več je bilo rezervacij v bližnjih krajih, dobili smo turistične bone za počitnice v Sloveniji, več je bilo odločitev v zadnjem trenutku … A trendi se vračajo v prejšnje stanje, ne nazadnje nove razmere narekujejo, da se ponovno vzpostavijo stare navade.

Ali s tem mislite na hitro rezervacijo, tako imenovani First Minute? Se počutimo dovolj varne, da bi rezervirali že januarja?

Nataša Jeza Kotnik: Tako je. Predvsem si želimo, da bi ponovno spodbudili ljudi k hitri rezervaciji. Če se spomnite, smo bili pred enim letom še globoko v proticovidnih ukrepih in pravega razpoloženja za razmišljanje o poletju še ni bilo. Predvsem nismo vedeli, kaj nas čaka poleti. O počitnicah je večina začela razmišljati šele marca ali aprila. Poleti pa smo bili že dve leti priča takšni zapolnjenosti kapacitet, da si res želimo več hitrih rezervacij. Pred obdobjem covida je največ Slovencev svoje počitnice rezerviralo prav januarja, še več kot na primer junija. Prepoznali so namreč prednost First Minute ponudb.

Rodos

Katere konkretno so prednosti razen nižjih cen?

Nataša Jeza Kotnik: Razen cen, ki so januarja nižje tudi do 30 odstotkov, je glavna prednost velika izbira. Kapacitete so še proste in gost lahko izbere počitnice po svojih potrebah. Na primer štiričlanski družini z deset- in sedemletnim otrokom ni treba v dve ločeni sobi, ampak jih nastanimo v družinsko sobo. Teh sob v hotelih, kot vemo, ni veliko in junija je to misija nemogoče. Enako velja za druge želje potnikov – prav določen hotel ali soba, oddaljenost od plaže ipd. Vedeti je treba, da tik pred zdajci dobite tisto, kar ostane. To pomeni, da so tudi kapacitete v akcijah precej razdrobljene in da je včasih nemogoče po neki akciji nastaniti vso družino ali družbo v isti hotel. Januarja teh težav ne poznamo. Ne pozabimo pa tudi na garancijo najnižje cene.

Kaj je v ponudbi oz. poslovanju turističnih agencij novega?

Nataša Jeza Kotnik: Predvsem smo se morali prilagoditi pomislekom potnikov, ali rezervirati že tako zgodaj. Nekateri še vedno čutijo nelagodje, češ, kaj če zbolimo, kaj če ne dobim dopusta ali če morda najdem boljšo ponudbo. Zato nam je po dogovoru s hotelirji, prevozniki in zavarovalnicami uspelo zagotoviti večjo fleksibilnost glede odpovedi aranžmajev in varnosti na poti. V Sončku imamo res velik spekter ponudbe vseh večjih slovenskih in evropskih organizatorjev. Čeprav so med njimi določene nianse, lahko pod črto rečem, da prek vseh zagotavljamo določeno fleksibilnost glede spremembe ali odpovedi aranžmaja brez navedbe vzroka. Pri večini gre za brezplačno odpoved – tako imenovano "free cancelation", npr. do 15 dni pred odhodom. Tujci so uvedli Flex tarifo, kjer si ob res minimalnem doplačilu zagotovite možnost odpovedi rezervacije brez zdravniških potrdil in še več – nihče vas sploh ne bo vprašal, zakaj želite odpovedati ali spremeniti rezervacijo. To je velikanska prednost glede na pretekla leta, ko smo imeli le zavarovanje odpovedi v primeru višje sile. Pa tudi zavarovalnice so prilagodile svoje pogoje novim razmeram, vključile so covid-19 kritje in podobno.

Zakintos

Lani je bilo tudi v medijih veliko govora o doplačilih za gorivo. Kako ste reševali to težavo in kako bo s tem letos?

Res je, da pozimi, ko so se oblikovale cene, ni nihče računal na to, da se bo gorivo tako podražilo. Ker ponujamo več deset različnih organizatorjev potovanj po Sredozemlju, smo lahko spremljali njihove različne pristope. Nekateri so zahtevali doplačilo za vse, drugi samo za nove rezervacije, tretji sploh ne. Ker si nočemo klicati gostov nazaj v agencijo na poračunavanje, se bomo letos čim bolj osredotočili na aranžmaje, pri katerih organizatorji zagotavljajo, da za First Minute rezervacije teh doplačil ne bo. Takšna sta npr. čarterja za Kreto in Turčijo iz Ljubljane, kjer je letos naš glavni fokus. Ne želimo le ugodnih cen za stranke, pač pa tudi jasno komunikacijo glede cene.

Ali so se zaradi razmer spremenile tudi navade potnikov? Po čem najbolj sprašujejo, ko gre za poletje v Sredozemlju?

Nataša Jeza Kotnik: Ugotavljamo, da se na nas zdaj obračajo tudi izkušeni popotniki, ki so prej počitnice načrtovali sami, plačevali prek spleta – tudi letalske vozovnice. Prav pri teh se je dogajalo, da so prek številnih spletnih posrednikov težko prišli do denarja neizkoriščenih vozovnic ali pa sploh ne. Poleg tega, da je potovanje s turističnimi agencijami bolj varno, smo izbrali tudi najboljše partnerje, ko gre za zavarovanja. V teh časih skoraj ni več potnika, ki ne bi zavaroval aranžmaja. Sicer pa zadnja leta opažamo, da namerava še več gostov ostati v hotelih in iščejo resorte z veliko športne infrastrukture, tobogani, animacijo za otroke … Letos tako pričakujemo še več povpraševanja po all inclusive počitnicah v Turčiji in Egiptu. Razen tega spet stavimo na grške otoke, saj je ponudba res velika. S čarterji iz Ljubljane pokrivamo več kot 20 otokov. Najbolj obiskan je seveda največji, Kreta, zato smo veseli dodatnih posebnih letal iz Ljubljane, na katerih lahko gostom zagotovimo res odlične pogoje, še posebej tistim, ki rezervirajo že do 31. januarja. Razen najnižje cene zagotavljamo tudi, kot že rečeno, da ne bo doplačil ob povišanju cen goriva.

Costa Brava

Za konec – kaj bi torej svetovali povprečni slovenski družini za letošnje poletje?

Nataša Jeza Kotnik: Vsekakor bi svetovala rezervacijo do konca januarja in dobro turistično zavarovanje. Družine z manjšimi otroki bodo za svoj denar zagotovo največ dobile v Turčiji. V all inclusive hotelih je tudi družinski proračun najbolj pod nadzorom. S tistimi bolj popotniškimi tipi ali družinami z večjimi otroki pa bi rada delila svojo veliko ljubezen do grških otokov. Kolikor jih je, toliko različnih počitnic lahko doživite. In dobite ravno pravo mero vsega: lepih plaž, odlične in zdrave hrane, zgodovine in zabave. Še posebej na Kreti, ki je velika in raznolika.

