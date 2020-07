Podarjamo vikend paket v tem slovenskem biseru

Kdo pravi, da so poletne počitnice rezervirane zgolj za morje? Kratek pobeg v hribe ali celo daljši dopust v gorah je lahko idealen za družinske počitnice. V prispevku pišemo o razlogih, zakaj je poletje 2020 vredno preživeti v hotelih Hit Alpinea v Kranjski Gori , ki je zaradi prijetne klime še posebej zaželena pri tistih, ki želijo svoje proste trenutke preživeti aktivno in v naravi.

Kranjsko Goro mnogi povezujejo s smučanjem in belimi strminami. Toda Kranjska Gora svojim obiskovalcem skozi vse leto ponuja precej več kakor zgolj zimske užitke. V času letne sezone se namreč spremeni v privlačno destinacijo za vse ljubitelje narave, aktivnega oddiha, pohodništva in kolesarjenja. Sprehodite se do kristalno čistega jezera Jasna, obiščite Nordijski center Planica, uživajte v lepotah Triglavskega narodnega parka, tu pa je še nešteto drugih razlogov, zakaj to poletje preživeti v Kranjski Gori.

Pustite se razvajati, privoščite sebi in svojim najdražjim aktivne počitnice, naredite nekaj zase in doživite prijetne trenutke v objemu narave. Hoteli s pogledom na Julijske Alpe, mir, neposredna bližina gozda, hribov, kolesarskih poti ter široka paleta animacijskih in sprostitvenih možnosti to poletje vodijo v Kranjsko Goro. Tudi v hribih se imamo lahko čudovito. Prednosti dopustovanja v hribih je kar nekaj, med drugim nas prijetno hladen gorski zrak osvežuje, bližina visokih gora pa nas napolni z novimi močmi.

Izberimo si nekaj, kar ustreza našemu okusu in predstavi o tem, kaj je tisti pravi dopust. Za nekatere je to lahko sproščujoče namakanje v bazenih z razgledom na visokogorske lepotce. Zakaj torej to poletje preživeti v Kranjski Gori?

Hotelsko ponudbo v Kranjski Gori dopolnjuje pester animacijski program. Vas zanima iskanje skritega zaklada ali pa urejanje Pehtinega vrtička, pa srečanje s Kekcem? Srečanje s Kekcem, slavnim literarnim in filmskim junakom, je za najmlajše odlična izkušnja, ki si jo bodo zapomnili za celo življenje. Kekec je svoja "vandranja" po gorskih travnikih in zasneženih pobočjih napolnil s prijetnimi dogodivščinami in ukanami, ki vam bodo zarisale nasmeh na obraz. V Kranjski Gori je pač vsak dan nekaj posebnega. Dogodke načrtujejo v povezavi z naravnim sosledjem letnih časov, tradicijo kraja in ljudskimi običaji.

Osvežitev v jezeru Jasna, enem najlepših zakladov Slovenije, ki se nahaja v neposredni bližini Kranjske Gore, ali pa v katerem izmed bazenov Hit Alpinea? Izbira je vaša. Bazeni v Kranjski Gori so namenjeni vsem obiskovalcem – gostom hotelov ali enodnevnim obiskovalcem. Ko se po dolgem dnevu na svežem zraku utrudimo, nas v hotelskih velnesih čakajo bazeni, ki blagodejno vplivajo na naše počutje. Ob koncih tedna se je mogoče odpraviti tudi na nočno kopanje. Ko bomo zaplavali ob pogledu na Julijske Alpe, bomo začutili, kako nam čista planinska voda odnaša vsakodnevne skrbi. Sicer pa tudi preostala okolica Kranjske Gore skriva številne vodne zaklade, ki jih je vredno obiskati poleti, ker nam ponujajo prijetno ohladitev.

Po celodnevnem kolesarjenju in pohajkovanju po okoliških krajih in neokrnjeni naravi Zgornjesavske doline si lahko poleg plavanja privoščite sprostitev in razvajanje v enem izmed velnes centrov, ki dopolnjujejo hotelsko ponudbo. Še bolje bo, če se bomo prepustili turškim, finskim in infrardečim savnam ali pa si privoščili različne masaže in lepotne tretmaje. Kranjska Gora izžareva pozitivno energijo. Alpski zrak in spektakularni razgledi pa nas vedno ovijejo v pravljično počutje, ki ga specialisti za razvajanje v kranjskogorskih velnes oazah še dodatno podkrepijo.

Domače, bolj domače, Oštarija. Bo že držalo! Vonj po domačih dobrotah vas bo v ciljni areni smučišč privabil v gostilno Oštarija, kjer boste uživali ob okusih jogurta s Srednjega Vrha, domače granole, lokalnih marmelad, medu in masla ter jajcih na sto in en način.

Obkrožena z gorami in zelenimi gozdovi je Kranjska Gora odlično izhodišče za raznolike dejavnosti, v prvi vrsti predvsem za pohodništvo. Hribolazci se lahko odločijo za pohodništvo ali plezanje po zavarovanih plezalnih poteh oziroma feratah, ki tudi neizkušenim približajo nedotakljivi svet alpinistov. Nekaj dni lahko namenimo potepanju po kranjskogorskih dolinah, kot so Krma, Kot in Vrata, ki so primerne za samostojne izlete. Iz ledeniško preoblikovane doline Kot lahko občudujemo stene Rjavine (2.532 m), Luknje peči (2.245 m) in Vrbanove špice (2.408 m). V dolino Vrata, ki vodi do vznožja Triglavske severne stene, nas pot vodi mimo dveh osupljivih slapov Peričnik, od tam naprej pod galerijami do zatrepa doline in Aljaževega doma. Tudi dolina Krma, ki je pozimi raj za turne smučanje, je prelepa poleti. Iz Mojstrane po osmih kilometrih hoje pridemo skozi Zgornjo Radovno do Zasipske doline. Na koncu doline nas razveseli razgled na mogočno Rjavino (2.532 m), Tosc (2.275 m) in Vernar (2.225 m).

Poleg mnogih sprehajalnih poti je na razpolago več kilometrov kolesarskih stez, ki vodijo v sosednji Italijo in Avstrijo, ter številnih drugih možnosti za preživljanje prostega časa v naravi. Belopeška jezera so, denimo, priljubljena izletniška točka tik za mejo, na italijanski strani. Iz Kranjske Gore do tja vodi urejena kolesarska steza, ki jo obdajajo najlepši razgledi na okoliške hribe. Kolesarska pot nas vodi od Kranjske Gore prek nekdanjega mejnega prehoda v Ratečah do Belopeških jezer. Je ravno prav oddaljena od glavne ceste in zato zelo varna. Vodi nas mimo urejenih počivališč, igrišč in okrepčevalnic, mimo Podkorena, Planice in naravnega rezervata Zelenci ter je primerna za izlet z otroki različnih starosti.

Prav Kranjska Gora je idealna za adrenalinske navdušence, ker je na voljo toliko aktivnosti: zipline v Planici, ferati v Mojstrani in Grančišču, Prostor doživetij v Mojstrani s pobegom v bivak, Nordijski center Planica, Vetrovnik v Planici in igrišče za paintball v Kranjski Gori. Za vse adrenalina željne se ob sedežnici Vitranc razprostirata poletno sankališče Besna Pehta in Bike park, najpogumnejši pa se nad hrbtiščem velikanke lahko spustijo po jeklenici. Ljubitelji mokre zabave se lahko odpravijo na soteskanje, vožnjo s kajaki po rečnih brzicah ali na sproščujoč ribolov.

Slovenski planinski muzej v Mojstrani predstavlja edinstveno planinsko in gorniško središče v Sloveniji. A kultura krajev v Zgornjesavski dolini niso le muzeji, cerkve in spomeniki. Kultura je tudi način življenja domačinov, ki je v teku stoletij izoblikoval njihovo identiteto.

Z visokogorskimi travniki, smrekovimi gozdovi in kristalno čistimi jezeri so gore in tudi Kranjska Gora najveličastnejše poleti, ko lahko v njihovih lepotah uživamo peš, s kolesom ali pa preprosto s hotelske terase oziroma balkona.

Kranjska Gora poleg izjemne naravne umeščenosti, nepozabnih razgledov in svežega gorskega zraka "ponuja" tudi izredno gostoljubne domačine, ki so zelo odprti in vas navsezadnje nestrpno pričakujejo.