Podaljšaj poletje z aktivnimi počitnicami na Liburnijski rivieri

Oglasno sporočilo

Poletje se počasi približuje koncu, zato so ti zadnji tedni pred jesenskim letnim časom kot nalašč za prijeten oddih ob morju. Če spadate med tiste popotnike, ki še iščete način, kako skleniti poletno sezono aktivno in polno doživetij, potem je Liburnijska riviera prava destinacija za vas. Ta skriti biser hrvaške obale svojim obiskovalcem ponuja vse – kombinacijo neokrnjene narave, športnih dejavnosti in adrenalina. Vzemi si čas za rekreacijo in nova doživetja ter si tako napolni baterije za prihajajočo jesen!

Za ljubitelje pohodništva, kolesarjenja in vodnih športov

Opatija in okoliški kraji so idealna izbira za aktivno preživljanje prostega časa v vseh letnih časih. Tamkajšnja neokrnjena narava ponuja raznolike poti, primerne za sproščujoče sprehode, ter možnosti za nordijsko hojo in gorsko kolesarjenje. Ena izmed najlepših poti za telovadbo, tek ali nordijsko hojo ob morju je zagotovo slikovito sprehajališče Lungomare. Pot, dolga deset kilometrov, ki se vije tik ob morju, je bila zgrajena že konec 19. stoletja, razteza pa se od Voloskega do Lovrana. Ker je svež morski zrak poln zdravih ionov in joda, bodo aktivnosti na prostem še bolj blagodejno vplivale na vaše počutje.

Ustavite se pri novem planinskem zavetišču in ptičji opazovalnici Kremenjak na gori Učka Foto: Marin Aničić

Vse ljubitelje pohodništva, plezanja in gorskega kolesarjenja bo zagotovo pritegnila tudi gora Učka, ki s svojim reliefom, bujnim rastjem in razgledom na Kvarnerski zaliv očara prav vse. Na tem območju lahko opazujete biološke habitate endemičnih vrst, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje na svetu. Ustavite se lahko tudi pri novem planinskem zavetišču in ptičji opazovalnici Kremenjak. Objekt, ki ga je zasnoval arhitekt Ivan Juretić, spominja na pravo gnezdo z izvaljenim jajcem in s svojim razgledom že povsem navdušuje ljubitelje narave.

Opatija z bližino morja svojim obiskovalcem poleg plavanja ponuja tudi širok nabor vodnih aktivnosti, kot sta jadranje in kajtanje, v katerih se lahko preizkusite v kraju Volosko.

Kombinacija sprostitve in aktivnih počitnic

Različne dejavnosti in programe pa obiskovalcem Opatije ponujajo tudi v Liburnia Hotels & Villas. Pravo kombinacijo sprostitve in aktivnih počitnic boste zagotovo našli v Hotelu Istra. Ne le, da je gostom hotela na voljo aktivni program, ki vključuje jogo in FIT pilates, tudi sobe so opremljene z napravami za vadbo. V Hotelu Istra v času bivanja prav tako poskrbijo za zdrave in uravnotežene obroke. Idealno izhodišče za aktivne počitnice pa je tudi Campsite & Holiday Resort Medveja, ki leži ob prečudoviti dolgi prodnati plaži v zelenem zalivu blizu Opatije. Obdan je s številnimi pohodniškimi in sprehajalnimi potmi, ki bodo prav vsakega popeljale čez najlepše dele Liburnijske riviere.

Foto: Liburnia Hotels & Villas

Na Liburnijski rivieri tako lahko izbirate med aktivnimi počitnicami, sproščanjem na plaži ali ob bazenu ter uživanjem v gastronomskih dobrotah in v lepoti čudovite narave. Ne glede na vaše želje in pričakovanja vam ta edinstvena destinacija omogoča, da svoj oddih oblikujete po svoji meri.

Naročnik oglasnega sporočila je HRVAŠKA TURISTIČNA SKUPNOST.