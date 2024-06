Potovanje z javnim prevozom na dopust ni za vsakogar. Lahko je nepredvidljivo, dolgotrajno in včasih celo dražje kot vožnja z avtomobilom. Če se kljub temu odločite za to avanturo, se dobro pripravite. Izberite destinacijo, ki je dobro dostopna z javnim prevozom. Tako se boste izognili nepotrebnim prestopom, zamudam in stresu. Pred potovanjem preverite urnike in kupite vozovnice vnaprej, da se izognete gneči in podražitvam v zadnjem trenutku.

Tudi odgovorni za izboljšanje javnega potniškega prometa v Sloveniji se zavedajo, da ima ta še veliko prostora za napredek. Vendar pa se zdi, da so težave še veliko večje, ko se odpravite na pot v tujino, še posebej če ne gre za ene bolj obiskanih destinacij.

Doma se morda še da nekako shajati z zamudami, neudobnimi prevoznimi sredstvi in nelogičnimi urniki. A ko se soočite z omejenimi možnostmi, dolgimi prestopi in visokimi cenami v tujini, se hitro porodi želja po lastnem avtomobilu.

Vzemimo primer, da bi se radi z javnim potniškim prometom iz Žalca na dopust odpravili v Makarsko na Hrvaško. Googlovi zemljevidi, ki postajajo vse boljši pri načrtovanju poti, za prihod v soboto 29. junija dopoldne predlagajo naslednjo možnost. Iz Žalca se z avtobusom Nomaga odpravite v petek ob 18.33 in po 30 postajah in poldrugi uri vožnje v Ljubljano prispete minuto pred 20. uro (če je avtobus točen).

Foto: Google maps

Za prestop imate na voljo dobro uro, ob 21.05 pa prestopite pa na Flixbusov avtobus do Dubrovnika, ki v Makarsko pripelje ob 6.15. Pot vam bi, če pri tem ne bi imeli zapletov, vzela skoraj 12 ur.

Vožnja je res dolgotrajna, a je po drugi strani precej nenaporna, saj prestopate samo v Ljubljani. Je pa ob tem treba opozoriti, da če bi izbrali kakšno drugo slabše povezano destinacijo, bi se stvari hitro zakomplicirale. Skoraj odveč je poudariti, da če nameravate na dopust potovati z javnim potniškim prometom, je pametno temu prilagoditi izbor destinacije.

Pot z avtomobilom do Makarske polovico krajša in bistveno cenejša

Če bi se na pot do Makarske podali z avtomobilom in bi želeli tja prispeti podobno zgodaj zjutraj v soboto 29. julija, bi se iz Žalca lahko podali šele okoli polnoči.

Foto: Google maps Pot z avtomobilom med Žalcem in Makarsko je namreč po podatkih googlovih zemljevidov pol krajša, saj v povprečju traja od 5 ur in 40 minut do 6 ur in 40 minut.

Primerjajmo še cene. Avtobus od Žalca do Ljubljane na osebo stane 6,5 evra, avtobus do Makarske pa v povprečju 64 evrov na osebo (cene se spreminjajo), k čemur je treba prišteti kar drage dodatke za prtljago in rezervacijo sedežev. Če bi potovala štiričlanska družina z dvema otrokoma, mlajšima od 14 let, bi skupaj za povratno potovanje plačali skoraj 600 evrov.

Če bi se peljali z avtomobilom, bi samo za gorivo porabili okoli 100 evrov, k čemur je treba dodati še slabih 140 evrov za cestnine. Skupaj bi torej štiričlanska družina za pot z avtomobilom odštela 240 evrov, bistveno manj kot za pot z avtobusom. Razlika v ceni je tako visoka, da bi se družini brez avtomobila verjetno izplačalo najeti avto in se z njim odpraviti v Makarsko.

Vlak v Pulo vozi kar pet ur

Še manj fleksibilno od potovanja z avtobusom je potovanje z vlakom, saj so čezmejne povezave redkejše in skoraj vedno počasnejše. Zato je še pomembnejše, katero destinacijo izberemo in se povsem prilagodimo kakšni akciji, ki jih ponujajo železnice. Pri tem je pozitivno, da so cene bistveno bolj privlačne od precej zasoljenih avtobusnih prevozov.

Na Slovenskih železnicah recimo promovirajo vlak med Ljubljano in Reko, ki v eno smer stane že od 9 evrov naprej. Reka je lahko končna destinacija ali tudi praktična izhodiščna točka za potovanje z ladjo ali trajektom na kakšen kvarnerski otok.

Do Reke vozita dva vlaka dnevno: jutranji iz Ljubljane krene ob 8.30 in prispe na Reko ob 11.12, popoldanski pa odpelje ob 15.20 in prispe ob 18.11. V nasprotno smer prvi vlak odpelje ob 11.50 in prispe ob 14.38, popoldanski pa krene ob 18.57 in v Ljubljano prispe ob 21.42.

Povezava do Pule in destinacije v Avstriji

Zanimiva za dopustnike je tudi povezava s Puli, enosmerne vozovnice iz Ljubljane stanejo od 19 evrov na osebo. Vlak vozi na relaciji Maribor – Celje – Ljubljana – Divača – Buzet – Pulj, potovanje pa je precej ležerno, saj vožnja od Maribora do Pule traja sedem ur in pol (z avtomobilom ste lahko tam v treh urah in pol).

Med Slovenijo in Avstrijo dnevno vozijo tudi vlaki, ki omogočajo potovanja v vsa pomembnejša mesta, na primer v Beljak, Gradec, Salzburg, Innsbruck, Celovec, Dunaj – bodisi z direktnim povezavami bodisi s s prestopanjem.

Na slovenskem železniškem omrežju trenutno potekajo številna investicijska dela, na kar je treba pri načrtovanju potovanja absolutno paziti (sploh pri prestopih) in si ne zastaviti preveč ambicioznih ciljev.